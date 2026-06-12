Portekiz kulübü Benfica, Real Madrid'e transfer olan José Mourinho'nun yerine teknik direktör Marco Silva'yı 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle göreve getirdiğini resmen açıkladı. Bu hızlı hamle, "olağanüstü teknik direktör"ün ayrılışının resmi olarak duyurulmasından sadece 24 saat sonra gerçekleşti.

Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, İngiliz Fulham ile sözleşmesini yenilemeyen Silva'nın, kulüp başkanı Rui Costa'nın da katıldığı resmi bir törende yeni sözleşmesini imzaladığını doğruladı. Costa, yeni teknik direktörü "Hoş geldiniz. Sizin başarınız, tüm Benfica taraftarlarının başarısıdır. Burada kulüp tarihinin güzel bir sayfasını açıyoruz. Umuyoruz ki gelecek yıl müzeye daha fazla kupa eklenir."

47 yaşındaki Silva, başından beri Benfica başkanının ilk tercihi olduğunu açıklayarak şunları söyledi: "Başkanla ilk konuşmamda bana doğrudan Benfica'yı çalıştırmak isteyip istemediğimi ve Portekiz'e dönmeye hazır olup olmadığımı sordu. Bu, benim onun ilk tercihi olduğum anlamına geliyor. Benim için en önemli olan da bu."

Portekizli teknik direktör, 2014-2015 sezonunda Benfica'nın ezeli rakibi Sporting Lizbon'u çalıştırdığı geçmişini göz ardı ederek şunları ekledi: "Geçmiş umurumda değil, onu düşünerek bile zamanımı boşa harcamıyorum. Teklif açıktı, cevabım da öyle."

Mourinho'nun ayrılacağı kesinleşmeye başladığından beri birçok teknik direktörün adı onun halefi olarak anılsa da, Rui Costa, Craven Cottage'da teknik direktörlük yaptığı 5 sezon boyunca Fulham ile dikkat çekici bir başarı elde eden Silva'yı tercih etti.

Silva, Fulham'ı 2022'de Premier Lig'e geri döndürdü ve takımın ligdeki konumunu korumayı başardı. Bu da onu İngiltere'nin en çok aranan teknik direktörlerinden biri haline getirdi. Ancak son basın toplantısında, Cotagers'ın teknik direktörü olarak görevinden ayrılma zamanının geldiğini açıkladı.

Portekizli teknik direktör şimdi memleketine dönerek zorlu bir görevi üstleniyor. Benfica, Portekiz Süper Ligi'ni yenilgisiz tamamlamasına rağmen, Portekiz Kupası finalinde Torino (İkinci Lig) takımının Sporting Lizbon'u yenmesiyle Avrupa Ligi ön eleme turlarına düştü.

Silva, 3 sezondur lig şampiyonluğu kazanamayan Benfica'ya yeniden zafer kazandırma kararlılığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu pozisyonda olmak büyük bir sorumluluk. Bu kulübün her üyesi, şampiyonlukları, kulübün konumunu ve büyüklüğünü düşünmelidir. Hedefimiz açık: Hakim bir kimlik ve devasa taraftar kitlesinin gücünü takımla birleştirebilen bir takım istiyoruz."