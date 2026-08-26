İspanyol basınında yer alan haberler geniş yankı uyandırdı. Habere göre Arjantinli Julian Alvarez, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın telefonuna cevap vermedi. Bu durum, oyuncunun Arsenal'e transfer olma konusundaki tavrına dair net bir mesaj olarak değerlendiriliyor; kimileri bunu bir saygısızlık türü olarak görebilirken, kimileri de Alvarez'in Barcelona'da oynama ısrarı şeklinde yorumlayabilir.

"El Chiringuito" programında gazeteci Josep Pedrerol'ün açıkladığına göre, Arteta, Alvarez'i Arsenal projesine ikna etmek için bizzat kendisi bir telefon görüşmesi yaptı; ancak Arjantinli forvet bu görüşmeye cevap vermedi.

Pedrerol, Barcelona'nın transferi bitirme umudunu hâlâ koruduğunu ve Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in sonunda reddedici tavrından geri adım atarak oyuncuyu Katalan kulübüne satmayı kabul edebileceğini düşündüğünü ekledi; zira burası Alvarez'in istediği tek adres.

Barcelona ile Atletico arasında süregelen bir mücadele

Bu gelişmeler, İspanya transfer döneminin en heyecan verici dosyalarından birinin devamı niteliğinde. Alvarez daha önce Atletico Madrid'den ayrılma isteğini açıklamış, bu talep Madrid ekibinin yönetimi tarafından kesin bir şekilde reddedilmişti.

Gil Marin birçok kez, tekliflerin değeri ne olursa olsun Atletico'nun forvetini satmayacağını vurgulamış; kulübün halihazırda dev teklifleri reddettiğini ve Alvarez'in satılık olmadığını belirtmişti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Ayrıca dosyaya yaklaşım biçimi nedeniyle Barcelona'yı Atletico'ya saygı göstermemekle suçlamış, Katalan kulübünün transferi tamamlamak için basın üzerinden baskı kurmaya çalıştığını değerlendirmişti.

Buna karşılık Barcelona, oyuncunun Katalan formasını giyme yönündeki net isteğinden de faydalanarak, transfer kapısı kapanmadan önce Atletico yönetiminin tavrının değişmesi umuduyla durumu izlemeye devam ediyor.

Ayrıca okuyun:

"Seviyenin altında ve Krallar'dan yana": Real Madrid ile Sociedad maçının hakemi açıklandı