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Borussia Dortmund, Almanya'nın yeni lideri oldu. Joey Veerman'ın takımı, Borussia Mönchengladbach deplasmanında 1-0 kazanarak Bayern Münih'i geride bıraktı.

Bayern Münih, cuma akşamı evinde FC Köln ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Bayern'in puan kaybıyla Dortmund, kazanması hâlinde rakibini geride bırakacaktı. Bunu başardı ancak galibiyet kolay gelmedi.

Veerman'ın ilk 11'de yer almadığı Dortmund, kaptan Kevin Diks'in ilk 11'de başladığı son sıradaki Mönchengladbach karşısında oldukça zorlandı. Cezalı olan Ko Itakura ise maçta forma giymedi.

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İlk yarıda şaşırtıcı biçimde daha iyi oynayan taraf, son sıradaki Gladbach'tı. Robin Hack'in kafa vuruşu az farkla üstten auta giderken Amerikalı Joe Scally'nin 20 metreden denemesi az farkla yandan dışarı çıktı.

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Dortmund ikinci yarıda daha etkili oldu. Özellikle Veerman'ın 60. dakikada oyuna girmesinin ardından konuk ekip giderek daha fazla fırsat buldu.

80 dakika geride kalırken Dortmund adına gol perdesini Felix Nmecha açtı. Marcel Sabitzer, kaleye sırtı dönükken dar alanda topu Nmecha'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının hemen solundaki Nmecha hiç tereddüt etmeden sol ayağıyla vurdu.

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Kurtarılabilir gibi görünen şut, beklenmedik biçimde kaleci Daniel Batz'ın kolunun üzerinden sekerek Dortmund'a galibiyeti getirdi.