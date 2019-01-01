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Vedat Muriqi'nin alternatifi ya Mevlüt ya Kruse ya da 4-6-0

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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta oynaması muhtemel gözükmeyen Vedat Muriqi yerine Ersun Yanal alternatifleri düşünüyor.

Sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı'nın kritik maçlarını kaçıran Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı deplasman mücadelesinde de forma giyemeyecek. 

Hürriyet Gazetesinden Süleyman Arat'ın haberine göre; Ersun Yanal golcü oyuncu için yeni alternatifler üretmeye çalışıyor.

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Kasımpaşa maçında sakatlanan Vedat Muriqi'nin tedavisine hemen başlanırken, milli takım arası bu futbolcunun rehabilitasyonu açısından yeterli olmayacak.

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Malatya’da büyük ihtimalle Muriç’i kullanamayacak olan Yanal'ın ileri uçta Mevlüt Erdinç veya Kruse’yi kullanması bekleniyor.

Yanal için bir başka seçenek ise 4-6-0 taktiğiyle oynayıp takımı forvetsiz sahaya sürmek.

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