Vedat Muriqi'nin %15'i Çaykur Rizespor'un

Çaykur Rizespor'un Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin transferde sonraki satışından %15 payı olduğu ortaya çıktı.

ve Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Vedat Muriqi için bir detay daha ortaya çıktı.

DHA'ya konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, golcü oyuncunun satışından %15 pay sahibi olduklarını açıkladı.

Muriqi'yi harika bir sporcu olarak değerlendiren Kartal, "İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır. Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler veya takip altında olması bizi çok mutlu ediyor. Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 gol kaydederken Kosova Milli Takımı'nın İngiltere ve Çekya ile oynadığı son iki maçta iki gol atıp 2 de asist yaptı.