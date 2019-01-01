Vedat Muriqi'li Kosova, Çekya'yı devirdi: 2-1

Kosova evinde Çekya'yı 2-1 devirerek şampiyona yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçta Vedat Muriqi de fileleri sarsmayı başardı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Kosova sahasında Çekya'yı konuk etti.

Çekya 16. dakikada Patrik Schick'in golüyle öne geçti Bu gole 20. dakikada 'de forma giyen Vedat Muriqi cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip karşılaşmada baskın olan taraftı. 66. dakikada Mergim Vojvoda, Kosova'yı öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip aldığı bu galibiyetle 4 maç sonunda puanını 8'e çıkardı ve mağlubiyetsiz olarak yoluna devam ediyor. Vedat Muriqi ise Bulgaristan maçından sonra bu maçta da fileleri sarsarak üst üste iki milli maçta da gol atmayı başardı.

Kosova bir sonraki maçta 10 Eylül'de İngiltere deplasmanına çıkacak. 6 puanda kalan Çekya ise 10 Eylül'de Karadağ'ın konuğu olacak.