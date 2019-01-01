Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle Kosova kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle ülkesi Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçlarda görev yapamayacak.

Vedat Muriqi, Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı EURO 2020 elemeleri maçlarında forma giyemeyecek.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçeli yıldızın sakatlığı nedeniyle bu maçların kadrosunda yer almayacağı duyuruldu.

Muriqi, 'nin ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde bileğinden bir sakatlık yaşamış, tedavisinin ardından oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı. Yıldız forvet oyuncusu maçı iki golle tamamlamıştı.