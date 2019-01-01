Vedat Muriqi ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vedat Muriqi'in durumu belirsizliğini koruyor. İşte son gelişmeler...

'nin Süper Lig'in 11. haftasında ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan ve daha sonra Kosova Milli Takımı'nın kadrosundan da çıkarılan Vedat Muriqi'nin durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

BtcTurk maçında da forma giyemeyen ve eksikliği ciddi şekilde hissedilen Muriqi'in durumuyla ilgili NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında yaptığı açıklamada, "Vedat ile geçen hafta telefonda konuştum. Bana '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Norman oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin.' dedim ve o da, 'Umarım öyle olur, deneyeceğim hocam.' dedi. Bence maçında oynama ihtimali %25 ama maçına yetişecektir." ifadelerini kullandı.

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Son gelen haberler ise golcü oyuncunun beklenenden daha kısa sürede sahalara dönebileceği yönünde. Fanatik'ten Ömer Necat Albayrak'ın haberine göre tedaviye çabuk yanıt veren Muriqi bu hafta içi yapılacak idmanlarda kendisini deneyecek ve fizyoterapistler eşliğinde oyuncunun durumu kontrol edilecek.

25 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelme ihtimali bulunuyor ancak bu maçta da riske edilmemesi halinde bir sonraki hafta Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada görev alması bekleniyor.

Muriqi bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 11 lig maçında 7 gol atıp 1 de asist yaptı.