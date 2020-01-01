Vedat Muriqi havalimanında konuştu! "Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin"

Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Lazio ile resmi anlaşma imzalamak üzere İtalya'ya giderken, açıklamalarda bulundu.

'den 'ya transfer olan ve resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya gidecek olan Vedat Muriqi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kosovalı futbolcu, Lazio'da başarılı olarak daha büyük kulüplerde oynamayı hedeflediğini dile getirirken, "İtalya'da 'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm. Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın büyük kulüplerinde oynamak isterim" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe taraftarına da teşekkürlerini ileten Muriqi, "Fenerbahçeli taraftarlar hakkını helal etsin. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayarak ayrılalım. Nasip değilmiş. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeniden karşılaşırız." dedi.