Vedat Muriqi: Fenerbahçe'de oynayacağımı söyleseniz sizinle kavga ederdim

Fenerbahçeli Vedat Muriqi, savaş nedeniyle zor günler geçirdiğini ve futbolcu olup Fenerbahçe'den teklif alabileceğini hiç düşünmediğini belirtti.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 5 gol, 1 asist'le oynayan Vedat Muriqi 'nin en büyük kozlarından biri. Kosovalı golcü NTV'nin sorularını yanıtlayarak geleceği ve sar lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muriqi'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"İlk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Ardından Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve Fenerbahçe'den gelen bir teklifi reddetmek kolay olmadı."

"Transfer süreci kendi adıma sıkıntılı geçti. Eşime sorsanız "tatil heba oldu" der. Telefonla görüştüğüm kadar o da yanımdaydı ama onunla görüşemedim. Sonuç olarak hayalini kurduğum çubukluya kavuştum."

"Benim hayalim Premier Lig. Televizyondan izlerken bile kaliteli gözüktüğü için ve de fiziksel anlamda bana uygun olduğu için birinci hedefim İngiltere olabilir."

"Fenerbahçeli olmamın ilk unsuru dedemdi. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. Her gün dedeme soruyordum "maça gidelim" diye. Fenerbahçe benim çocukluk aşkım."

"Savaş dönemini yaşayıp bir gün 'ye gelip futbolcu olacağımı ve Fenerbahçe'nin bana teklif yapacağını söyleseniz herhalde sizinle kavga ederdim."

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" forması giyerken Türk pasaportu aldım. Kulüp başkanımızın birkaç kez Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Hoca ile konuştuklarına şahit oldum ama evrak prosedürlerine takıldık. Olmayınca doğup büyüdüğüm Kosova formasını giydim."

"Ligde 3 yenilgi aldık. Kaçırdığımız pozisyonlar bize puan kaybı ya da yenilgi olarak döndü hep. Emre abi, Volkan hoca çok tecrübeli isimler. Gelecek haftaki maça hazırlanıyoruz."

"Lig her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Artık Anadolu kulüplerimiz de kaliteli futbolcular alıyorlar. Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. En yakın rakip olarak üç büyükler de Anadolu kulüpleri de bu yıl üst sıraları zorluyor."