Vedat Muriqi: Felaketten kıl payı dönüldü

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

'nin 'i 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından konuşan Vedat Muriqi, kaydettiği golü Elazığ depreminde hayatını kaybeden Miraç Can isimli taraftara armağan etti.

Kosovalı golcü futbolcu, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can'a armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde vefat etmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında 'bilinçli kart gördüğü' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen ardından ceza tayinine yer olmadığı açıklanan Muriqi konuyla ilgili olarak, "Felaketten kıl payı dönüldü. Bilerek kart gördü deniliyor, nereden biliyorsunuz? Bunun sevki bile hukuka aykırı bir olay. Daha kötüsü, oy çokluğu ile karar verildi. Bilerek yaptı diyenler var hala, çok acı bir durum" şeklinde konuştu.

Muriqi, bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 12 gol kaydetti, 4 asist yaptı.