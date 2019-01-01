Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'dan kolaylık isteyecek
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2018-19 sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettiren Vedat Muriqi, transfer olmak istediği kulübü belirledi.
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Fanatik'in haberine göre Galatasaray ile anlaşan Kosovalı oyuncu, bonservis konusunda ikna olmayan Çaykur Rizespor yönetimi ile konuşma kararı aldı.
Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis miktarı (6-7 milyon €) Galatasaray'a fazla geliyor.
Vedat Muriqi, kulübüyle yapacağı görüşme sonrası transferin gerçekleşmesini umuyor.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Vedat Muriqi, 17 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.