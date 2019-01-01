Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'dan kolaylık isteyecek

Yaz transfer döneminin en gözde oyuncularından Vedat Muriqi, kararını verdi.

2018-19 sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettiren Vedat Muriqi, transfer olmak istediği kulübü belirledi.

Fanatik'in haberine göre ile anlaşan Kosovalı oyuncu, bonservis konusunda ikna olmayan Çaykur Rizespor yönetimi ile konuşma kararı aldı.

Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis miktarı (6-7 milyon €) Galatasaray'a fazla geliyor.

Vedat Muriqi, kulübüyle yapacağı görüşme sonrası transferin gerçekleşmesini umuyor.

'de geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Vedat Muriqi, 17 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.