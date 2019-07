Vedat Muriqi: Adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi, Wolfsburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , üçüncü hazırlık maçında ekiplerinden ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Vedat Muriqi soruları yanıtladı.

Fenerbahçe tarihine adını yazdırmak istediğini ifade eden Vedat Muriqi, “Öncelikle takım adına konuşmam gerekirse ilk geldiğim andan itibaren çok iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Kulübe adapte olabilmem için takım arkadaşlarım, büyüklerim, abilerim, herkes çok yardımcı oldu. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Bu camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. Buraya onun için geldim. İyi başladığımı düşünüyorum. İnşallah bu performansım lige de yansır” dedi.



Sarı lacivertli ekibin Wolfsburg karşısındaki oyununu değerlendiren 25 yaşındaki forvet, “Bundesliga’nın en önemli takımlarından birisiyle oynadık. Açıkçası onlar hazırlık kampına daha erken başladılar. Yanılmıyorsam altıncı hazırlık maçlarıydı. Onlar daha hazır olduğu için biz ilk başlarda takımı tartma açısından 10-15 dakika tutuk başladık. Ama ondan sonra biz de hünerlerimizi sunmaya başladık. Performansımızdan dolayı mutluyuz. Önümüzde maçı var. Orada da iyi performans çıkarmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında her ne kadar skor önemli olmasa da galibiyet her zaman takımın moralini yukarı çekiyor” ifadelerini kullandı.



Bir basın mensubunun takıma adaptasyonuyla ilgili sorusuna ise Vedat Muriqi, şu şekilde yanıt verdi:



“Adapte olduğumu söyleyebilirim. Gelmeden önce takım arkadaşlarımdan birçoğunu tanıyordum. Ortak arkadaşlarımız da vardı. Yaklaşık iki-üç haftadır buradayım. Adapte olduğumu söyleyebilirim. İnşallah kendimi bu camiaya adayıp iyi şeyler başaracağıma inanıyorum”



Takımın antrenman temposuna da değinen Vedat Muriqi, “Sezon başları her zaman futbolcular için yorucu geçer ama bu bizim iyiliğimiz için oluyor. İleride bunun karşılığını kat kat alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ve Wolfsburg karşılaşmalarında forma giyen Muriqi, attığı 3 gol ile Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.