Vedat Milor: "Gördüğüm en iyi futbolcu Maradona"

Ünlü isim Vedat Milor, Diego Maradona'nın izlediği en iyi futbolcu olduğunu açıkladı.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki "Tüm zamanların en iyisi kim?" tartışması uzun yıllardır devam ediyor zira iki yıldız da her sezon inanılmaz seviyede istatistiklere ulaşmaya devam ediyor.

Ancak 2000'li yıllara damga vuran bu yıldızların yanı sıra Pele ve Diego Armando Maradona gibi isimlerin de sürekli bu kıyaslamalara konu oluyor.

Ünlü gurme Vedat Milor de Twitter hesabından bu tartışmaya dair yorumunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Vedat Milor, Maradona'ya olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

"1965 yılından beri futbol izleyen biriyim. Şahsen henüz Maradona’nın seviyesine ulaşan bir futbolcu görmedim."

"Şu anda Z kuşağının canlı izleyemedikleri için büyük bir kıskançlık içinde yazdıklarının ve “keşke boomer olup izleme şansına erişseydik” dediklerinin farkındayım."

1965 yılından beri futbol izleyen biriyim. Şahsen henüz Maradona’nın seviyesine ulaşan bir futbolcu görmedim. — Vedat Milor (@vedatmilor) October 22, 2021

Maradona neler kazandı?

Saha dışı olaylarla da sıkça anılan Maradona, futbolculuk kariyeri boyunca oldukça önemli başarılar kazandı.

1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin kadrosunun en önemli parçası olan Maradona, 1987 ve 1990 yıllarında da Napoli ile Serie A şampiyonluğu kazanmıştı.

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