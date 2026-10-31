Chelsea, bugün oynanan ve Premier Lig'in dokuzuncu haftasına denk gelen karşılaşmada Manchester United'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Chelsea'nin ilk golünü 50. dakikada Morgan Rogers kaydederken, Cole Palmer 64. dakikada ikinci golü ekledi.

Maçta VAR teknolojisiyle iki gol iptal edildi; bunların ilki 34. dakikada Manchester United adına Matheus Cunha'nın kaydettiği gol, ikincisi ise 71. dakikada Chelsea adına Estevao'nun attığı goldü.

Ayrıca Manchester United'ın savunmacısı Lisandro Martínez, Chelsea'nin savunmacısı Wesley Fofana'ya yaptığı müdahale sonrasında maç sırasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Chelsea, Premier Lig puan tablosunda 16 puanla dördüncü sıraya yükselirken, Manchester United 7 puanla 16. sıraya geriledi.

Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, Chelsea maçından günler önce görevden alınmanın eşiğindeydi; ancak Manchester United yönetimi, Chelsea maçına kadar kendisine olan güvenini tazeledi.