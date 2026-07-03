Veda gecesinde... Mahrez, Dünya Kupası'nda tarihi bir rekor kırdı

Cezayir milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda elenmesiyle uluslararası kariyeri sona ermesine rağmen, Riyad Mahrez, uluslararası kariyerinin son anlarına kadar en üst düzeyde rekabet etmeye devam ettiğini gösteren yeni bir tarihi rekorla turnuvanın kayıtlarına adını yazdırmayı başardı.

“Çöl Savaşçıları”nın kaptanı, Cezayir’in İsviçre ile oynadığı ve “Yeşiller”in 2-0 mağlup olduğu maçta ilk 11’de yer aldı; bu maç, Cezayirli yıldızın uluslararası kariyerine son verdiğini açıklamasının ardından milli takım formasıyla oynadığı son maç oldu.

Futbol istatistik ağı “Opta”ya göre, 35 yaş 131 günlük olan Mahrez, Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında ilk 11’de yer alan en yaşlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu.

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Bu rekorun sahibi, 36 yaş 278 gün yaşında bu yılki turnuvanın son 32 turunda Belçika ile oynayan Senegalli Idrissa Gana Gaye'den başkası değil.

Bu rakam, 2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanan “Yeşiller”in en önemli isimlerinden biri ve altın neslin kaptanı olarak kalan Mahrez’in, kariyerinin sonuna kadar Cezayir milli takımında koruduğu büyük konumu teyit ediyor.

Dünya Kupası serüveni hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermiş olsa da, Mahrez, hem takım başarılarıyla hem de Afrika futbol tarihine geçecek bireysel rekorlarıyla Cezayir milli takımında büyük bir miras bırakarak uluslararası sahalardan veda etti.