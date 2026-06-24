"Veda etmeden önce onur"... Renard, Tunuslu oyunculardan Dünya Kupası'nda son bir onur mücadelesi vermesini istiyor

Eleme süreci erken sonuçlanmış olsa bile, tarih mücadele etmeden ayrılanlara merhamet etmez. Tunus Milli Takımı’nın Fransız teknik direktörü Hervé Renard, bu kararlı sözlerle Dünya Kupası’ndaki Hollanda ile oynayacakları son maç öncesinde oyuncularına ateşli bir mesaj gönderdi ve veda gecesinde “gurur ve haysiyet”lerini savunmalarını istedi.

Tunus milli takımı, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası serüveninin yaralarını sırtında taşıyarak maça çıkıyor. Eleme turlarında kalesini hiç sarsılmadan kusursuz bir savunma performansı sergileyerek Kuzey Amerika’ya gelen takım, 6. grupta sadece iki maçta dokuz gol yiyen bir takıma dönüşmüştü.

Turnuvaya İsveç karşısında 5-1’lik ağır bir mağlubiyetle başlayan felaket, teknik direktör Sabri Lamouchi’nin görevden alınmasına ve kurtarılabilecek ne varsa kurtarmak için Renard’ın göreve getirilmesine neden oldu; ancak senaryo, Japonya karşısında 4-0’lık bir yenilgiyle tekrarladı ve Kartaca Kartalları’nın turnuvadan elendiği resmen açıklandı.

Renard, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Bu turnuvayı mümkün olan en iyi şekilde bitirmeliyiz. Futbol, en zor koşullarda bile gurur gerektirir ve bu durumlarla sonuna kadar onurlu bir şekilde yüzleşmeliyiz.”

Beş Afrika milli takımını çalıştırmış olan teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti: “Yarın büyük Hollanda milli takımıyla karşılaşırken bu gururu ve haysiyeti korumayı umuyorum. Dünya Kupası olağanüstü bir olay ve bugün bunun bir parçası olduğum için şanslıyım.”

Renard, Senegali’de turnuvayı takip ederken Lamouchi’nin yerine görevi devralması için ani bir telefon aldığını açıkladı ve şunları vurguladı: “Bu mutluluk uzun sürmese bile her anın tadını çıkarmalıyız. Önümüzde hâlâ bir maç var. Eğer daha kenetlirsek ve Hollanda milli takımıyla başa baş gidebilirsek, bu turnuvayı bitirmek için harika bir ödül olacaktır.”

Tunus milli takımı, bir başka felaketle sonuçlanan finalden kaçınmaya ve “Hollanda Değirmenleri” karşısında itibarını korumaya çalışıyor. Bu maç, Renard’ın Kartaca Kartalları’na yeniden ruh katmayı başaramaması halinde son maçı olabilir.