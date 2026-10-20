Michael Olise, FC Bayern Münih'in cumartesi günü Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 yendiği maçta yine müthiş bir form sergileyerek Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger deplasmanında yaptığı "aşırı aptalca" hataya mümkün olan en iyi yanıtı verdi. Olise o maçta provokasyona kapılıp oyundan atılmış, Bayern de Norveç'te 3-3 biten karşılaşmada eksik kaldıktan sonra galibiyeti elinden kaçırmıştı.

"Evet, Stavanger'de bir hata yaptı. Ama cumartesi günü statta olanları gördünüz mü? İlk yarıda ona üç dört kez sert müdahalede bulunuldu, o ise elini bile sallayıp tepki göstermedi. Bence dersini almış", değerlendirmesinde bulundu Almanya Milli Takımı'nda en fazla forma giyen oyuncu olan Lothar Matthäus, sponsoru Interwetten'in bir etkinliğinde.

Matthäus daha sonra yalnızca Olise'yi değil, ona karşı fauller ve provokasyonlar dışında çare bulamayan rakiplerini de savundu: "Diego Maradona'yı da adil yollarla durdurmak mümkün değildi", dedi. Matthäus, profesyonel futbolculuk döneminde Maradona'yı sahada birkaç kez oldukça iyi kontrol altında tutabilen az sayıdaki oyuncudan biriydi.

Michael Olise şu anda Bayern Münih'te ne kadar kazanıyor?

Matthäus ve Maradona bir dönem Serie A'nın en iyi oyuncuları olarak görülüyordu. İkili arasındaki sportif rekabet zamanla dostluğa dönüştü. Matthäus şimdi de Bayernli Olise'yi futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyle kıyaslıyor.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Matthäus, bu nedenle de Bayern'e Olise'nin sözleşmesini çok daha iyi şartlarla, tercihen "hemen" uzatmasını tavsiye ediyor. Yıllık yaklaşık 13,5 milyon avro kazandığı iddia edilen Olise, Bayern'de şu anda maaşı görece ortalama düzeyde olan oyuncular arasında yer alıyor.

Bunda elbette Bayern kadrosunun son derece yüksek maliyetli olmasının yanı sıra Olise'nin 2024'te 53 milyon avro bonservis bedeliyle Crystal Palace'tan FCB'ye transfer olduğunda hâlâ gelecek vadeden bir yetenek olarak görülmesi de etkili. Olise artık dünya çapında bir oyuncuya dönüştü. Matthäus, onun bu yıl bile Ballon d'Or'u kazanma şansı olduğunu düşünüyor.

FCB, Michael Olise'nin sözleşmesini uzatmayı nasıl finanse etmeli?

Matthäus'ya göre Olise, son yıllarda piyasa değerini "üç buçuk ya da dört katına" çıkardı. Bunun sonucu da şu: "Maaşını piyasa değerine uyarlasanız şimdi 45, 46, 47 milyon kazanması gerekir!" Ardından gülümseyerek ekledi: "Uli Hoeneß şimdi kesin rakamlardan anlamadığımı söyleyecek. Hayır, Bayern'in 45 milyon ödemesi gerekmiyor ama ben sözleşmesini hemen iki üç yıl uzatır, maaşına birkaç milyon eklerdim."

Matthäus hesabı açmışken, aslında kadro maliyetlerini düşürmesi beklenen sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ve Münih yönetiminin bu yıldız oyuncunun maaş artışını nasıl karşılayabileceğini de anlattı: "Manuel Neuer gelecek yıl muhtemelen ayrılacak. Bayern böylece maaştan 20 milyon avro tasarruf edecek. Bunun yarısını Olise'ye verebilir, yine de 10 milyon avro tasarruf edersiniz", dedi Matthäus.

Olise ile FCB arasındaki sözleşme görüşmelerinde son durum ne?

Olise'yle sözleşmenin yakında uzatılmasının bir başka avantajı daha var. "O zaman da sözleşme süresini tamamlamasa bile Bayern en azından yüksek bir bonservis bedeli alır. Çünkü sözleşmenin süresi ne kadar uzunsa alabileceğim bonservis bedeli de o kadar yüksek olur. O yüzden sözleşmeyi uzatın, maaşına 10 milyon ekleyin. Bayern için kötü bir anlaşma olmaz, Olise de mutlu olur", dedi Matthäus. Elbette Münih kulübünün yöneticilerinin de bunu zaten düşündüğünü çok iyi biliyor.

Aslında Bayern, Olise'nin sözleşmesini Dünya Kupası'ndan önce uzatmak istiyordu. Son dönemde bu yöndeki çabalarını yeniden yoğunlaştırdıkları ve bonuslara ek olarak yıllık yaklaşık 25 milyon avro maaş ödemeye hazır oldukları iddia ediliyor. Ancak Fransız oyuncu şu ana kadar sözleşme görüşmelerine başlaması için bir neden görmüyor. Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor; Real Madrid ve Paris Saint-Germain de onunla ilgileniyor.