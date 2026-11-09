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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yaklaşan millî maç arasına kalede birinci tercih olarak Marc-Andre ter Stegen’le giriyor. Peki bu doğru karar mı?

Almanya Milli Takımı, yılın son millî maç arasına giriyor. Uluslar Ligi grup aşamasının Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16 Kasım) karşısındaki son maçlarında çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Teknik direktör Jürgen Klopp, kalede birinci tercih olarak Marc-Andre ter Stegen’e güveniyor. Geçen perşembe kadroyu açıklarken verdiği röportajda bunu açıkça ortaya koydu. Peki bu tercih gerçekten doğru mu?

Ter Stegen’e Barcelona’da ne oldu?

Son yıllar ter Stegen için hiç de kolay geçmedi. Zorlu süreç, Eylül 2024’te patellar tendonunun yırtılmasıyla başladı. Bu sakatlık nedeniyle Barcelona’da 2024/25 sezonunun neredeyse tamamını kaçırdı. Dizindeki sakatlığı atlatır atlatmaz sırtındaki sorunlar yeniden ortaya çıktı.

Katalanların Espanyol Barcelona’dan Joan Garcia’yı transfer ederek yeni bir kaleciye yönelmesi, ter Stegen için özellikle ağır bir darbe oldu. Teknik direktör Hansi Flick ve kulüp yönetimi, kaptan ter Stegen’i adeta gözden çıkardı; durumu başka türlü anlatmak güç. Ter Stegen, kalede birinci tercihken Garcia ve Wojciech Szczesny’nin arkasına düşerek takım içi sıralamada üçüncü kaleci konumuna geriledi.

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Bu nedenle ter Stegen, 2024 ile 2026 arasındaki iki sezonda yalnızca on resmî maçta forma giydi: Dokuz kez Barcelona’da, bir kez de kışın kiralandığı Girona’da. Ne yazık ki sakatlıklar orada da peşini bırakmadı. Uyluk sakatlığı yüzünden yine 160 günden fazla sahalardan uzak kaldı. Ancak aksiliklerle dolu uzun bir dönemin ardından ter Stegen için işler artık adım adım yoluna girmeye başladı.

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Ter Stegen Amsterdam’da yeniden formunu buluyor

Girona’daki hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından ağustosta bir kez daha kiralandı; bu kez adresi Ajax Amsterdam oldu. Eredivisie’yi yalnızca beşinci sırada tamamladığı kötü bir önceki sezona rağmen Hollanda’nın rekor şampiyonu Ajax hâlâ bir Avrupa devi ve sportif açıdan Girona’dan tamamen farklı bir seviyede. Amsterdam’a transfer, ter Stegen için yeniden en üst düzeyde tutunma yolunda yeni bir girişim olacaktı.

Ancak bunun kolay olmayacağı daha ilk haftalarda ortaya çıktı. Uzun süre düzenli oynayamayan 34 yaşındaki kaleci, başlangıçta gözle görülür biçimde maç eksiği taşıyordu. Özellikle Konferans Ligi’ndeki bir hatasının ve PSV Eindhoven’a karşı oynanan önemli lig maçındaki zayıf performansının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Fakat maç sayısı arttıkça Mönchengladbach doğumlu kaleci eski formuna giderek daha fazla yaklaştı. Hollanda’da başlangıçtaki şüphelerden artık pek eser kalmadı. Ter Stegen’e yönelik hava, yerini giderek büyük bir beğeniye bıraktı.

IMAGO

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"Bir buz hokeyi kalecisi gibi": Ter Stegen, Hollanda basınını ve takım arkadaşlarını büyülüyor

Bu yükseliş, birkaç hafta önce Sparta Rotterdam’a karşı oynanan lig maçında şimdilik zirveye ulaştı. Ajax formasıyla bugüne kadarki belki de en iyi performansını sergileyen ter Stegen, ligde alınan 2-1’lik galibiyetin mimarı oldu. Önce Julian Brandt’ın kötü bir pas hatasını, Mitchell van Bergen’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı olağanüstü kurtarışla telafi etti. Ardından birkaç kez çizgide gole engel oldu ve refleksleriyle dar farkı neredeyse tek başına maç sonuna kadar korudu.

Bu performans Hollanda medyasının da gözünden kaçmadı. Eski futbolcu Hans Kraay, Voetbal International için yazdığı köşede övgüsünü açıkça dile getirdi: "Ajax 45 dakika boyunca baskı altındaydı. Ter Stegen harika kurtarışlarıyla takımına üç puanı kazandırdı. Bu adam kesinlikle amatör değil! İnanılmaz iyiydi!" Kraay özellikle iki pozisyondan etkilendi: "Mitchell van Bergen’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda neredeyse bir buz hokeyi kalecisi gibi tepki vererek yaptığı kurtarış onun uzmanlık alanı. Milan Zonneveld’in yalnızca iki metre mesafeden çektiği kafa vuruşunu Eredivisie’deki başka hiçbir kaleci kurtaramazdı."

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Van Bergen de millî kalecinin reaksiyon hızına inanamadı: "Normalde şut çekerken topa iyi vurup vurmadığınızı ve topun içeri girip girmeyeceğini anlarsınız. Vuruşumun iyi olduğunu hemen biliyordum ama sonra hiç beklemediğim bir anda o reaksiyon geldi. Gerçekten çılgıncaydı."

Ter Stegen’in performansları, 12 lig maçında dört kez gol yememesi de dâhil olmak üzere, Ajax’ın son haftalarda belirgin biçimde istikrar kazanmasında önemli rol oynadı. Rekor şampiyon, Eredivisie’de artık üçüncü sırada ve lider PSV’nin yalnızca bir puan gerisinde.

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Kenneth Perez de ESPN’in 'Dit Was Het Weekend' programında benzer bir heyecanla konuştu. Eski Ajax futbolcusuna göre ter Stegen, "takımına puan kazandıran" bir kaleci. Perez, Alman kalecinin "Eredivisie’deki neredeyse bütün diğer kalecilerden çok farklı bir kaleci tipi" olduğunu vurguladı. Son değerlendirmesi de aynı ölçüde netti: Ter Stegen "üst düzeydi".

34 yaşındaki kalecinin takım arkadaşlarını da etkilediğini, Tolu Arokodare’nin eğlenceli sözleri gösteriyor. Forvet, Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws’e kalecisinin niteliklerini biraz alışılmadık bir şekilde anlattı: "Ter Stegen antrenmanlarda beni çıldırtıyor. Bazen şut üstüne şut kurtardığını görmek inanılmaz sinir bozucu oluyor. İnsanın ona vuracağı geliyor."

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"Bu maçlara birinci kaleci olarak çıkacak": Klopp’un tercihi ter Stegen

Ter Stegen için millî takımda da işler yeniden yoluna girdi. 2024’te ülkesinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, Almanya Milli Takımı kariyerinin büyük bölümünde olduğu gibi, Manuel Neuer’in yedeği olmakla yetindi. Ardından bir sakatlık nedeniyle forma giyemedi ve Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nı da kaçırdı. Böylece Oliver Baumann etrafında yaşanan kaleci tartışmasını ve Neuer’in bir süreliğine dönüşünü de uzaktan izledi.

Neuer’in millî takımı yeniden bıraktığını açıklamasının ardından ter Stegen’in önü nihayet tekrar açıldı. Eylülde, 15 aylık aranın ardından Hollanda karşısında Almanya formasıyla sahalara döndü. Ancak 34 yaşındaki kaleci o dönemde hâlâ eski gücüne kavuşma sürecindeydi ve bu yüzden tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi. Artık Klopp’un güvenini kesin olarak kazanmış durumda. 59 yaşındaki teknik direktör, "Ter Stegen bu maçlara birinci kaleci olarak çıkacak" dedi.

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Klopp, kararını yalnızca ter Stegen’in Ajax’taki mevcut performanslarına dayandırmadı: "Marc, Amsterdam’da harika bir sezon geçiriyor. Mesele şu anda kimin daha iyi kurtarış yaptığı da değil. Kalecilerin ortaya koyması gereken güçlü bir istikrar var. Topa sahip olduğumuzda oyunumuzu nasıl yönlendirebilirim? Yüksek bir savunma çizgisiyle oynadığımızda bu durumları nasıl erkenden fark edebilirim?"

Bu kesinlikle yanlış bir karar değil. Üstelik Jonas Urbig gibi gelecek vadeden potansiyel bir halef de hazır. Millî maç arası için ter Stegen ve Urbig’in yanı sıra kadroya çağrılan Beşiktaşlı Alexander Nübel de güçlü bir aday. Schalke’nin formunun zirvesindeki kalecisi Loris Karius ise kadroya alınmadı.

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Yine de Klopp, kalede şimdilik zorunlu bir değişime gitmiyor. Ter Stegen’i bugüne kadarki katkılarına rağmen görevinden uzaklaştırmak yerine önce onun deneyimine güveniyor. Aynı zamanda Bayern’de hâlâ kâğıt üzerinde Neuer’in yedeği olan 23 yaşındaki Urbig’e, büyük beklenti baskısı olmadan gelişimini sürdürmesi için değerli bir zaman tanıyor.

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"Ter Stegen bunu hak etmedi": Klopp’un kararı eleştiriliyor

Ancak Klopp’un kararı herkes tarafından desteklenmiyor. Sky yorumcusu Dietmar Hamann eleştirisini özellikle açık biçimde dile getirdi: "Ter Stegen’in bunu neden hak ettiğini anlamıyorum. Ağır bir sakatlık geçirdi. Neuer’in geri dönmesinin nedenlerinden biri de buydu. Millî takımda iyi kalecilik yapmadığını da söylemek gerek." Ter Stegen’in Ajax’taki performansları da Hamann için yeterli bir gerekçe değil: "Bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Amsterdam’da elbette iyi oynuyor ama Nübel de Türkiye’de aynısını yapıyor. Karius’un Almanya’nın en iyi kalecisi olduğunu söylemek için de gerekçeler var."

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Gerçek şu: Ter Stegen şu anda mükemmel bir seviyede oynuyor ve Barcelona’daki en başarılı yıllarında sergilediği en iyi formuna uzun zamandır olmadığı kadar yakın. Şimdi bu performansları Almanya formasıyla da göstermesi gerekiyor. Sırbistan ve Yunanistan karşısındaki yaklaşan maçlar, ona Klopp’un güvenini haklı çıkarma ve Almanya’daki eleştirmenlerini susturma fırsatı sunuyor.