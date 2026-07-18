"Vatanına ihanet mi ediyor?.. Scaloni, Dünya Kupası finalinde İspanyol eşinin eğilimlerini ifşa etti"

Yarın Pazar akşamı New Jersey Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya’yı karşı karşıya getirecek belirleyici karşılaşmaya saatler kala, Arjantinli teknik direktör Lionel Scaloni, ikinci şampiyonluğun sevincini ailevi bir baş ağrısına dönüştürebilecek zorlu bir durumla karşı karşıya.

Scaloni, maç öncesinde basına yaptığı açıklamada, İspanyol eşi Elisa Montero ve Mallorca'da doğan çocuklarının, her ne kadar İspanya'ya bağlı olsalar da, kendisinin yanında yer alacaklarını belirtirken, eşinin ailesinin ise kararsızlık ve bölünmüşlük içinde olduğunu ifade etti.

Arjantinli teknik direktör, “Eşim ve çocuklarım elbette bizimle olacak. Eşim İspanyol olsa da, benim neler yaşadığımı ve ne kadar zorlandığımı çok iyi biliyor; çocuklarım ise bunu daha da iyi anlıyor” diyerek, kendisine ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırabilecek tarihi bir başarıya doğru ilerlerken aldığı aile desteğine dikkat çekti.

Scaloni, eşiyle 2008 yılında Mayorka’da tanıştı; daha sonra 2012 ve 2016 yıllarında yine aynı İspanyol adasında Ian ve Noah adında iki oğulları oldu, bu nedenle çocuklar İspanyol vatandaşı.

Vatandaşlıklarına rağmen, çocuklar 2022 Katar Dünya Kupası ve 2024 ABD Copa América kutlamaları sırasında mavi-beyaz Arjantin forması giyerken görüldü ve her iki turnuvanın şampiyonu olan oyuncularla fotoğraf çektirdiler; bu sahne, babalarının kariyerine olan bağlılıklarını yansıtıyordu.

Scaloni, anlayışlı bir tonla şunları ekledi: “Mallorca’da da kesinlikle kafası karışık bir aile var. Bu onlar için zor bir durum ve ben bunu anlıyorum. Ama her halükarda mutlu olacaklar,” diyerek, eşinin akrabalarının milli takımlarının ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmasını dilediklerini ima etti.

Scaloni, “Tango”yu üst üste ikinci şampiyonluğa taşıyarak Arjantin futbolunda tarihi bir başarıya imza atmaya çalışıyor. Bu, Dünya Kupası tarihinde sadece birkaç milli takımın başardığı nadir bir başarı olsa da, bu futbol zaferi, Mallorca’daki kayınvalidesinin evinde geçireceği geçici aile huzurunun pahasına gerçekleşebilir.