Vatana ihanet suçlamalarından 20 milyonluk anlaşmaya... Manchester City, Guardiola’nın halefini kazandı

Bugün Pazartesi günü yayınlanan bir haber, Manchester City’nin Pep Guardiola’nın yerine takımın başına geçmesi için Enzo Maresca ile anlaşma yapma çabalarında önemli bir gelişme olduğunu ortaya koydu.

Sezonun bitiminden sonra Pep Guardiola’nın ayrılmasının ardından Manchester City, halefini kısa sürede buldu: Enzo Maresca. Ancak sorun şu ki, Chelsea'nin İtalyan teknik direktörle Ocak 2026'da yollarını ayırmış olmasına rağmen, Blues, City'yi eski teknik direktörleriyle henüz kulüple sözleşmesi devam ederken görüşmelere başlamakla suçluyor.

Chelsea ve Manchester City, dostane bir anlaşmaya varmak için birkaç hafta boyunca görüşmeler yürüttü.

"Sky Italia" ağına göre, bu anlaşma bugün resmiyet kazandı.

Manchester City’nin, Maresca’yı Etihad Stadyumu’na transfer etmek için Chelsea’ye 20 milyon euro ödeme yapması planlanıyor.