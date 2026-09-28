2014 dünya şampiyonu, ARD'deki yorumculuk görevinde Almanya Milli Takımı'nın performansını sert sözlerle analiz etti ve can alıcı noktaya değinmekten de kaçınmadı.

"Artık üst düzey bir takım değiliz, vasat seviyeye geldik. Rakibi, bir şeyler olacak şekilde kendi istediğimiz noktaya getirmeyi başaramadık" diyen Schweinsteiger, bunu ARD mikrofonlarına söyledi.

İyi işaretler yer yer görülse de DFB takımı genel olarak kaliteli rakipleri zora sokmak için yeterince "baskı yaratmıyor". Schweinsteiger'e göre Alman takımı, geçen perşembe Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta bunu "daha iyi yapmıştı".

Ancak Bayern Münih'in uzun yıllar formasını giyen eski orta saha oyuncusuna göre takımda genel olarak "fark yaratan" oyuncular eksikti. Yunanistan takımında ise bunu Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis ve Vangelis Pavlidis'te gördüğünü söyledi.

Bununla birlikte bunun, Milli Takım Teknik Direktörü Klopp'a yönelik bir eleştiri olmadığını özellikle vurguladı. Sonuçta teknik direktör, bazıları daha önce hiç birlikte sahaya çıkmamış birçok oyuncuyu kadroya çağırmıştı. Schweinsteiger, "Klopp bir sihirbaz değil. Bu iş sıkı çalışma gerektiriyor. Ama oyuncuların da biraz kendilerine şunu sorması lazım: Hepsi bu mu?" ifadelerini kullandı.

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DFB takımının Uluslar Ligi grubundaki tablo nasıl şekillendi?

Eski milli takım arkadaşının eleştirileri sorulan kaptan Joshua Kimmich, şu anda üst düzey bir takım olmaktan çok uzak olduklarını söyledi. "Bunu böyle söylemek lazım. Böyle bir takımı tanımlayan şey, kağıt üzerinde daha zayıf rakipleri yenmesidir, biz bunu yapamadık. Hollanda'yı yenemedik ve bugün kaybettik. Ama şu anda belirleyici olan bu değil."

2004 Avrupa şampiyonuna karşı DFB takımı 90 dakika boyunca hafif üstün olan taraftı, ancak oyundaki üstünlüğünü gol pozisyonlarına çevirmeyi başaramadı. Yunanistan ise tehlikeli kontrataklarla etkili oldu ve bunlardan biri de Dimitrios Kourbelis'in 74. dakikada attığı belirleyici 0-1'lik gol oldu.

Bu yenilginin ardından Klopp'un takımı, Uluslar Ligi'nde iki maç sonunda artık 2. Grup'ta üçüncü sırada yer alıyor. Yunanistan altı puanla lider, Hollanda ise dört puanla onun arkasında bulunuyor. DFB ekibinin bir sonraki rakibi, gelecek perşembe günü henüz puanı olmayan Sırbistan olacak.