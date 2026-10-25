Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac ve Genel Müdürü Lars Ricken, Eintracht Frankfurt karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından takımın zihinsel dayanıklılığını ve yedek kulübesinin gücünü övdü. Maçın son bölümünde oyuna giren Maxi Beier, galibiyet golünü atarak BVB'yi Bundesliga'da liderliğe taşıdı.

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Signal Iduna Park'taki geç golün ardından BVB zirveye çıktı

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Eintracht Frankfurt'u zorlu geçen maçta 1-0 yenerek Bundesliga'da liderliğe yükseldi. Golsüz geçen ilk 80 dakikanın ardından oyuna sonradan giren Maxi Beier, yine yedek kulübesinden gelen Jobe Bellingham ile iş birliği yaparak galibiyeti getiren enfes golü attı.

Bu galibiyet, Niko Kovac'ın ekibinin son dönemdeki deplasman yolculuklarının ardından yaşadığı yoğun maç serisini tamamladı.

Dortmund, liderliğini koruyup koruyamayacağını görmek için üçüncü sıradaki SC Freiburg ile ikinci sıradaki Bayern Münih arasındaki maçın sonucunu bekliyor.

Kovac, yoğun maç takviminin ardından takımının mücadele gücünü övdü

Zorlu dönemi değerlendiren teknik direktör Niko Kovac, güçlü bir rakibe karşı kazanmanın yolunu buldukları için oyuncularını övdü. Kovac, maç sonu basın toplantısında, “Böylesine yoğun geçen günlerin ardından çok iyi bir Eintracht takımına karşı bu maçta var gücümüzle mücadele etmek zorundaydık” dedi.

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“İkinci yarıda baskıyı artırdık, rakibin pozisyon bulmasını engelledik ve sahadan hak ettiğimiz bir galibiyetle ayrıldık.”

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Hırvat teknik direktör, “Benim için en önemlisi, kaliteli bir takımı yenmiş olmamız. Bu maçtan çıkardığımız sonuç bu” diye ekledi.

Lars Ricken, yedek kulübesinden gelen oyuncuların belirleyici etkisini vurguladı

Borussia Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken de karma alanda Kovac'a katılarak oyuna sonradan giren oyuncuların katkısının fark yarattığını vurguladı. Ricken, “Bu galibiyet garanti değildi. Ağustos sonundan bu yana sık sık deplasmana çıktık” dedi.

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“Baskıyı sürekli artırdık ve sonunda Eintracht'ı istediğimiz duruma getirdik.”

Ricken, “Yedek kulübesinden gelen iki oyuncunun maçı bizim lehimize belirlediğini bilmek harika... Bu, özgüvenimiz için de iyi” diye vurguladı.

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Dortmund, kritik DFB-Pokal ve Der Klassiker sınavlarına hazırlanıyor

Kuzey Ren-Vestfalya'da ivme yakalayan Kovac'ın ekibi, odağını hızla yaklaşan eleme maçı ve ligdeki büyük karşılaşmaya çeviriyor.

BVB, gelecek hafta sonu Bayern'e karşı oynayacağı Der Klassiker için Münih'e gitmeden önce DFB-Pokal'da Werder Bremen ile karşılaşacak.

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Borussia Dortmund, ülke içindeki turnuvalarda iyi formunu sürdürmeyi hedefliyor.