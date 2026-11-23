Fiorentina'ya iki gol atan Juric'in takımının harika çocuğu, ligde 11 gole ulaştı. Inter onu yakından takip ediyor.

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Gustavo Varela, Inter'in gözü önünde şov yaptı. Sportif direktör Dario Baccin bu akşam Brianteo'da Monza-Fiorentina maçını izlerken Portekizli forvet sahneye çıktı ve takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı: biri ustalık işi bir topuk vuruşuyla olmak üzere iki gol attı, unutulmaz performanslarına bir yenisini ekledi ve ligdeki 11. golüne ulaştı. Serie A'daki ilk sezonunda, gol krallığı yarışında yalnızca Donyell Malen'in gerisinde ikinci sırada.

REKORLUK RAKAMLAR: Serie A'da 12 maçta 11 gol. Coppa Italia da hesaba katıldığında bu sayı 12 maçta 13 gole çıkıyor. Yeşil Burun Adaları kökenli, 2005 doğumlu Portekizli forvet İtalya'da müthiş bir etki yarattı. Tüm altyapı yıllarını geçirdiği Benfica'dan yazın geldi. Bu süreçte yine Portekiz'de, Gil Vicente'de kiralık olarak da oynadı. Son 50 yılda Serie A'daki ilk 11 maçında çift haneli gol sayısına ulaşan üçüncü oyuncu olmasının ardından değeri şimdiden 40 milyon euroya çıktı. Bunu daha önce 1997'de Vincenzo Montella ve 2008'de Diego Milito başarmıştı.

FİYATI NE KADAR? Ivan Juric bir kez daha vurguladı: "Ocakta bize 50 milyon getirirlerse ve takımı yeniden kurarsak, benim için olur." Monza, Varela'yı 3,5 milyon euro karşılığında bonservisiyle aldığını 27 Temmuz 2026'da duyurdu. Forvet, 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Altı ay sonra değeri şimdiden bunun on katına çıktı. Varela esas olarak santrfor, ancak başka bir forvetin yanında da oynayabiliyor.

KİMLER İSTİYOR? Serie A'dan birçok kulüp onun performansına kayıtsız kalmadı. Serie A'daki ilk maçına Inter karşısında çıktı ve ilk golünü de gerçek bir golcü gibi bu maçta attı. Inter onu düzenli olarak izliyor ve Baccin'in Varela'yı takip etmek için Monza'daki stadyuma gelişi ilk değil. Milan da onu ocak ayı için adaylar listesine almış, yine Portekizli olan Goncalo Ramos'a uygun bir alternatif olarak değerlendirmişti. Amorim de Portekizli. Kesin olan şu ki Varela böyle devam ederse Monza'da fazla kalmayacak: belki de bir aydan biraz daha uzun süre.