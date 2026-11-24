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Gustavo Varela, bu sezon Serie A'nın en büyük sürprizi. Portekizli 2005 doğumlu oyuncu, Monza'nın dün Fiorentina'yı 3-0 yendiği maçta da iki gol atıp göz doldurdu. Performansını en iyi özetleyen an, muhteşem bir topuk vuruşuyla attığı ikinci goldü. Dünkü iki golüyle ligde 11 gole ulaşan Varela, şu anda gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor. İlk sırada ise 12 golle Donyell Malen var.

INTER YARIŞTA ÖNDE

Inter sportif direktörü Dario Baccin'in Monza-Fiorentina maçını izlemek için Brianteo'da olduğunu ve Inter'in şu anda Portekizli santrfor için yarışta önde bulunduğunu daha önce aktarmıştık. Ancak İtalya'da Varela'yı önce ocak ayında, ardından gelecek yaz yapılacak transfer dönemleri için gözüne kestiren tek kulüp Inter değil. Hücum hatlarına yeni isimler ve daha fazla gol gücü katmak isteyen Juventus ile Napoli de yarışta.

JUVENTUS VE NAPOLI

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Fabrizio Romano, durumu şöyle özetliyor: "Monza, Varela'yı 2-3 milyon euroya aldı. Benfica'nın onun için bir teklifi eşleştirme hakkı var, ancak geri satın alma hakkı yok. Onu geri almak için belirli bir bedel ödeyemez. Fakat başka bir takım Monza'ya teklif yaparsa Portekiz kulübünün bu teklifi eşleştirmek için beş günü var. Bunu yapmazsa gelecekteki satıştan doğacak kârın yüzde 20'sini alacak. Ancak Benfica teklifi eşleştirse bile Varela ile ayrıca anlaşmak zorunda; oyuncu otomatik olarak kulübe dönmeyecek." Bu sözler TuttoJuve.com'da yer alıyor.

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"Ona yönelik ilgi gerçekten çok yoğun, sırada çok sayıda takım var. Inter, Dario Baccin ve Simone Lo Schiavo aracılığıyla onu dördüncü kez izlemeye gidiyor." Romano sözlerini şöyle sürdürüyor: "Napoli ve Juve uzun süredir devrede. Napoli, Varela'nın temsilcileriyle birkaç kez görüştü. Aralarındaki ilişki çok iyi; Manna aynı menajerlik şirketinden Rafa Marin ve Alisson Santos'u transfer etti. Juve de Varela için temaslarda bulundu. Monza onu ocak ayında satabilir. Bu oldukça gerçekçi bir ihtimal. 30-35 milyon euroluk bir teklif paketi gelirse transfer ocak ayında sonuçlanabilir. Inter gelişmeleri not etti, ancak dört forveti olduğunu söylüyor ve şu an için Varela'yı yaz dönemi yatırımı olarak görüyor. Napoli ve Juve'nin ocak ayı için ihtiyacı daha acil."

BÜTÇE VE FİNANSAL FAIR PLAY

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Varela'nın transfer durumunu Gianluca Di Marzio da değerlendiriyor: "Monza, elindeki sportif ve ekonomik değerden yararlanmak için doğru zamanın şimdi olduğunu çok iyi biliyor. Bu nedenle yüksek bir bedelle satış ihtimalini ciddi biçimde değerlendirmekten kaçınmayacak. Elde edilecek 25-30 milyon euro veya belki daha yüksek bir tutar, kadroyu daha da güçlendirmek için bu yaz yapıldığı gibi birden fazla oyuncu almaya yarayacak."

"Inter onu izlemeyi sürdürüyor. Arsenal ve Barcelona da ilgileniyor." Di Marzio, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şöyle ekliyor: "Oyuncuyu şimdi alma ihtiyacı daha fazla olan kulüpler Juventus ve Napoli. Ancak bu iki kulübün hem bütçe hem de finansal fair play açısından uyması gereken daha fazla kısıtlama var." TuttoJuve.com'un aktardığı üzere, "Bu nedenle böylesine yüksek bir bedeli hemen ödeyerek transfer görüşmelerini başlatmaları pek olası değil. Bu hafta Varela'nın temsilcileri ile Monza, oyuncuyu isteyen takımları görüşmek üzere bir araya gelecek."