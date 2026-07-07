VAR şokunun ardından... Zico, Arjantin karşısında ikinci golüyle intikamını aldı

Mustafa Zico, Dünya Kupası son 16 turu kapsamında Atalanta Stadyumu'nda şu anda devam eden Mısır milli takımı ile son şampiyon Arjantin arasındaki maçta kutlama yapmaktan geri durmadı.

Mısır, 15. dakikada Yaser İbrahim’in muhteşem bir kafa vuruşuyla erken bir golle skoru açmayı başardı; ardından top hakimiyetini Arjantin’e bırakarak kontra ataklara dayalı bir oyun sergiledi.

Mısır, çabalarının karşılığını aldı ve 60. dakikada hızlı bir kontra atakla ikinci golü kaydetti. Bu pozisyonda Haytham Hassan, Arjantinli yıldızları tek başına ustaca geçtikten sonra topu Muhammed Salah’a aktardı; Salah da Zico’ya sihirli bir pas gönderdi ve Zico da topu ağlara gönderdi.

Zico’nun golün ardından yaşadığı büyük sevinçten sonra, VAR teknolojisi devreye girdi ve golün hazırlık aşamasında Marwan Attia’nın Lisandro Martínez’e faul yaptığı tespit edildi; bunun üzerine gol iptal edildi.

Ancak Mısır, bundan yedi dakika sonra yine hızlı bir kontra atakla ikinci golü bulmayı başardı. Haytham Hassan, ceza sahası içinde Zico’ya muhteşem bir yerden ortaladı ve Zico da ikinci golü atarak Firavunlar’ı çeyrek finale tarihi bir şekilde yükselmeye çok yaklaştırdı.