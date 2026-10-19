Zamalek, Ahli ile oynanan zirve mücadelesinin ardından patlak veren hakem tartışması nedeniyle Mısır Futbol Federasyonu'na karşı yeni bir tırmanış cephesi açtı. Kulüp, video yardımcı hakem "VAR" odası görüşmelerini dinleme talebinin reddedilmesine itiraz ederek, federasyonun bu kararı alırken dayandığı temellerin açıklanmasını ve tartışmalı hakem pozisyonlarına ilişkin resmi tutumunun netleştirilmesini talep etti.

Zamalek, Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında ezeli rakibi Ahli ile karşılaştığı mücadeleyi 2-0 kaybetmiş, ardından beyazlı kulüp hakem komitesine, maçın yayın yönetmenine ve Ahli taraftarlarına karşı resmi bir şikayette bulunarak, maçın gidişatını ve sonucunu etkilediğini öne sürdüğü hakem hatalarına itiraz etmişti.

Zamalek bugün, federasyonun şikayete ilişkin yanıtına yorum yapmak üzere resmi bir açıklama yayımladı. Kulüp, aldığı yanıtı takdir ettiğini vurgularken, yanıtta yer alan bir dizi noktaya, özellikle de video yardımcı hakem odası görüşmelerine erişimin reddedilmesine çekincelerini dile getirdi.

Kulüp açıklamasında şunları kaydetti: "Zamalek kulübü, son zirve maçında yaşanan ve kulübün mağdur olduğu hakem hatalarının ardından kulüp tarafından yapılan şikayete ilişkin olarak Mısır Futbol Federasyonu'ndan resmi bir yanıt aldı. Zamalek, federasyonun kulüpten gelen yazışmalara yanıt vermesini takdir ederken, yanıtta federasyonun geçen sezondan kulüplerin video odası görüşmelerini dinlemesine izin vermeme kararı aldığını öğrenmekten büyük bir şaşkınlık duyduğunu vurgular; özellikle de federasyonun bu kararı resmi platformlarından hiçbirinde duyurmamış olması dikkat çekicidir."

Beyazlı kulüp, bu kararla ilgili herhangi bir resmi bildirim almadığını da ekleyerek, talebinin reddedilme nedenleri etrafında yükselen soru işaretlerine son vermek amacıyla federasyondan kararın alındığı toplantı tutanağının numarasını açıklamasını talep etti; özellikle de açıklamaya göre federasyonun geçen sezon benzer bir talebe farklı bir şekilde yaklaşmış olması nedeniyle.

Zamalek, hakem hatalarının açıklanmasını talep ediyor

Zamalek'in itirazları video yardımcı hakem dosyasıyla sınırlı kalmadı; kulüp, federasyonun yanıtında, Ahli maçı sırasında şikayet ettiği ve maçın gidişatını ve sonucunu etkilediğini düşündüğü hakem pozisyonlarına ilişkin doğrudan ve net bir yanıt bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, bir dizi hakem uzmanının Zamalek'in mağdur olduğunu destekleyen görüşler bildirdiğine dikkat çekilerek, özellikle hakem komitesi başkanının, kulübün bazı kararlarda takımın hakkının yenildiğinin itirafını içerdiğini değerlendirdiği medya açıklamaları ışığında, itiraz konusu pozisyonlar hakkında neden net ve resmi bir tutum açıklanmadığı soruldu.

Zamalek, söz konusu pozisyonlara ilişkin resmi tutumun açıklanmasının gerekliliğinin altını çizerek, bunun rekabette adalet ve şeffaflığın güvence altına alınması ve zirve maçının ardından tartışmaya yol açan kararların gerçeğinin netleştirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

İlgili bağlamda Zamalek, federasyonun yanıtında maçı yöneten Sloven hakem ekibinin getirilmesinde hakem komitesinin profesyonelliğine ilişkin yer alan ifadelere de yorum yaparak, büyük mücadeleleri yönetecek yabancı hakemlerin seçimi için net ve ilan edilmiş bir mekanizmanın belirlenmesini talep etti.

Kulüp ayrıca, tüm kulüplere yeknesak kriterlerin uygulanmasını ve ayrım gözetmeksizin hakemlik kanununa başvurulmasını güvence altına alacak şekilde, herhangi bir kayırma veya iltimas olmaksızın yabancı hakemlerin performansının resmi olarak analiz edilmesi çağrısında bulundu.

Zamalek açıklamasını, Mısır futbol sisteminin gelişimine katkı sağlayacak şekilde, dürüstlük ve şeffaflığın hakim olduğu bir ortamda müsabakanın düzenlenmesine verdiği önemi vurgulayarak tamamladı ve federasyonun yazısında bağlılığını teyit ettiği kulüpler arası eşitliğin, kulübün sürekli olarak talep ettiği adaletin sağlanmasının temelini oluşturduğuna dikkat çekti.



