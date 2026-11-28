Hakem Soto Grado'nun Real Madrid lehine verdiği penaltı kararı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girerek durumu tamamen tersine çevirmesiyle Madrid ekibi için büyük bir şoka dönüştü. Pozisyon, penaltının iptal edilmesi ve Jude Bellingham'ın oyundan atılmasıyla sonuçlandı.

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Bellingham, Valentini ile yaşadığı temasın ardından ceza sahasında yerde kaldı. Soto Grado, rakip oyuncunun penaltıyı gerektiren bir faul yaptığını düşünerek Real Madrid lehine düdüğünü çaldı.

Ancak İngiliz oyuncunun düşüş şekli, gerçekten çelme yiyip yemediği ya da penaltı kazanmak için kendini bilerek yere atıp atmadığı konusunda şüphe uyandırınca VAR, hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı.

Tekrarları inceleyen Soto Grado, Bellingham'ın faule maruz kalmış gibi yaptığı sonucuna vararak ilk kararından döndü ve Real Madrid lehine verdiği penaltıyı iptal etti.

Hakemin kararı penaltının iptaliyle de sınırlı kalmadı. Soto Grado, Real Madrid oyuncusuna temaruz nedeniyle ikinci sarı kartı gösterdi ve kırmızı kart gören Bellingham sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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Böylece Real Madrid için bir penaltı fırsatı olarak başlayan pozisyon, hakemin VAR incelemesinin ardından verdiği kararla en önemli oyuncularından birini kaybeden takım için ağır bir darbeye dönüştü.

VAR incelemesi sırasında olayın seyrinin tamamen değişmesi, maçta büyük tartışmalara yol açtı. Real Madrid hem penaltıdan mahrum kaldı hem de karşılaşmaya Bellingham olmadan devam etmek zorunda kaldı.