İtalya'da ortalığı karıştıran maçın, yeniden oynanması gündemde...

NE OLDU? Serie A, Juventus ile Salernitana arasında pazar akşamı oynanan maçın ardından manşetlerden düşmedi. VAR, verdiği kararlar sonrasında büyük tepkiler aldı ve kamera arkasındaki görüntüler de ekranlarda bolca yer aldı. Özellikle, Arkadiusz Milik'in golünün ardından sahada büyük bir öfke vardı. NE SÖYLEDİ: 2-2'lik beraberliğin ardından konuşan Iervolino, çok büyük bir söz verdi. Kiss Kiss Napoli'ye şunları söyledi: "Juventus - Salernitana maçında hakem hatası mı var? "Juventus, tekrar oynamak istiyorsa, bizim için sorun yok. Yeniden oynarız." BÜYÜK RESİM: Juventus, beklenmedik bir şekilde 2-2'lik bir beraberlikle sahadan ayrıldı ve Iervolino'dan harika bir sportmenlik gösterisi geldi. Oyunun tekrar oynanması durumunda, Salernitana'nın daha iyi bir sonuç alma ihtimali bu kadar zorken bu açıklamada bulunmuş olması epey cesurca... ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty

Twitter: @EnricoTurcato

JUVENTUS VE SALERNITANA İÇİN SIRADA NE VAR? Serie A'nın iki takım arasında bir rövanş maçına izin verip vermeyeceği belli değil.

Şimdi ve Dünya Kupası arasındaki fikstür sıkışıklığı, bu durumu daha da imkansız bir hale getiriyor.

Daha fazlası için:

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier: "Neymar, tam bir artist"