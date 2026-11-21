Fulham kalecisi Bernd Leno, takımının Manchester City deplasmanında dirençli bir oyunla aldığı beraberlikte Erling Haaland'ın golünün iptal edilmesine yol açan tartışmalı kararı değerlendirdi. Alman kaleci, Norveçli forvetle sert biçimde çarpışmasının ardından VAR'ın kararı lehine sonuçlandırmasını umduğunu itiraf etti.

Reklam

Etihad Stadyumu'nda tartışmalı karar

Manchester City'nin son dönemdeki sıkıntıları cumartesi günü de sürdü. City, disiplinli bir Fulham karşısında 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı . Konuk ekip, Rodrigo Muniz'in etkileyici bir kontra atağı golle tamamlamasıyla 16. dakikada beklenmedik şekilde öne geçti ve ev sahibi taraftarları şaşırttı. Elliot Anderson ikinci yarıda sert bir voleyle skoru eşitlese de maçın başlıca tartışma konusu, ilk yarıda Haaland ile Leno arasında yaşanan ve City'nin olası beraberlik golünün hakem Thomas Bramall tarafından iptal edilmesine yol açan pozisyondu.

Pozisyon, Fulham'ın golünden kısa süre sonra yaşandı. Altıpasta yaşanan karambolde Haaland, topu ağlara göndermiş gibi göründü. Ancak hakem, forvetin Leno'ya temasından önce kalecinin topun kontrolünü sağladığına karar verdi.

Maçın ardından BBC Sport'a konuşan Leno, pozisyonu açık sözlülükle değerlendirdi: "Top ellerimdeydi. Topu kontrol ettiğimi hissettim, ardından Haaland bana çarptı ve kayarak üzerime geldi. Zemin ıslaktı. VAR'ın kararı değiştirmemesini umuyordum. Bana göre fauldü. Umarım hakem doğru kararı vermiştir."

Haaland'la çarpışmanın fiziksel boyutu

Etihad'daki koşullar çarpışmada önemli rol oynadı. Kaygan zemin, oyuncuların dar alanlarda yavaşlamasını zorlaştırdı. Leno, hava koşulları ile Haaland'ın fiziksel özelliklerinin birleşmesinin, kendi kale çizgisinde bulunan bir kaleci için durumu özellikle riskli hâle getirdiğini anlattı.

Reklam Reklam

Pozisyonun teknik yönlerine değinen Leno şunları söyledi: "Zemin çok hızlıydı ve Haaland büyük bir süratle geldi. Çizgideydim. Dengemi kaybettiğim herhangi bir anda kalenin içine girebilirdim. Haaland kalenin içine girmeme neden oldu." City'nin hücum baskısına rağmen kısa bir VAR kontrolünün ardından karar değişmedi ve Fulham devre arasına önde girdi.

Related Topics

Bu sonuç, City'yi sorunlarına çözüm aramak zorunda bıraktı. Takımın hücum hazırlığı her zamanki etkili yapısından uzaktı; savunmadan hücuma geçişlerde ise doksan dakika boyunca Londra ekibinin forvetlerinin süratine karşı kırılgan göründü.

Kalecilere destek

Leno, futbol medyasında öne çıkan isimlerden biri hâline gelen eski Manchester City ve İngiltere kalecisi Joe Hart'ı da övdü. Fulham kalecisine göre bu mevkide oynamış yorumcular, kalecilere yapılan faullerle ilgili tartışmalara gerekli farklı bakış açısını katıyor. Bu pozisyonlar, yalnızca kaleci dışında oynamış kişiler tarafından çoğu zaman yanlış anlaşılıyor.

Reklam

Eski Arsenal oyuncusu, baskının yüksek olduğu bu anlarda kaleciliğe özgü bakış açısının önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Joe Hart'ın kalecileri gerçekten iyi savunduğunu gördüm. Onu dinlemeyi gerçekten seviyorum çünkü farklı bir bakış açısı sunuyor. Pek çok insan kaleci olmanın ne demek olduğunu anlamıyor. Umarım beni destekler."