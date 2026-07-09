"VAR"ın kaldırılması çağrıları... Mısır'ın tarihi golünün iptal edilmesinin ardından ABD'de öfke

ABD basını, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bir “güvenlik ağı” olmaktan çıkıp “sevinci elinden alan bir araç” haline geldiğini vurguladı. Bu durum, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçı mahvettikten sonra, bu teknolojinin Dünya Kupası’ndan tamamen kaldırılmasına yol açabilecek geniş çaplı bir öfkeye yol açtı.

Geçen Salı günü oynanan maçın 78. dakikasında, Mustafa “Zico” sahayı baştan başa kat ettikten sonra Mısır adına muhteşem bir gol attı, ancak Firavunlar’ın sevinci uzun sürmedi. VAR, hücumun başlangıcında kaleye yaklaşık 90 metre uzaklıkta Mısır’ın faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Bu karar sadece maçın gidişatını değil, turnuvanın gidişatını da değiştirdi; Mısır 2-3 yenilerek Dünya Kupası'na veda ederken, bugün hâlâ devam eden bir tartışma patlak verdi.

Mısır milli takımını Dünya Kupası'ndan eleyen karşılaşmanın ardından yaşanan olayların ardından, ABD'li "Wall Street Journal" gazetesi olan biteni "video yardımlı hakemlik teknolojisinin sunduğu en kötü örnek" olarak nitelendirdi.

Amerikan gazetesi Perşembe günü yayınladığı sert başyazısında şöyle dedi: “Mesele Zico’nun kendisinin yaptığı bir faul değildi… Bu daha çok zamanda yolculuk yapmaya benziyordu.”

Gazete, bu teknolojinin artık “bir güvenlik ağı gibi görünmediğini, aksine sevinci elinden alan bir araca dönüştüğünü, sanki kötü niyetli robotlar tarafından şaşkınlığı çalmak ve güzel oyunun ruhunu emmek için tasarlanmış gibi” olduğunu belirterek, Dünya Kupası’nda bu teknolojinin kullanımının durdurulmasını doğrudan talep etti.

Bu teknolojinin eleştirmenleri, Mısır-Arjantin maçında yaşananların “VAR” krizinin somut bir örneği olduğunu düşünüyor. Artık taraftarlar, video odasından sinyal gelene kadar golleri kutlamıyor ve oyuncular, birkaç dakika sonra ortaya çıkıp yaptıklarının geçersiz olduğunu söyleyecek küçük bir ekrandan korkarak gol atıyor.