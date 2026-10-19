VAR, Güler pozisyonunda neden müdahale etmedi? Hakem Komitesi açıkladı: Televizyon yayınını takip ediyoruz!

Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği ezici galibiyet, gecenin en çok öne çıkan olayı değildi; asıl tartışmalı olayın başrolünde Türk yıldız Arda Güler vardı ve bu olay, İspanya'da hakem ve video teknolojisi krizine yeniden kapı araladı.

Real Madrid maça, Villarreal savunmacısı Saliba'nın saçını çekme olayının ardından cezalı duruma düşen Vinicius Junior olmadan ilk gerçek sınavında çıktı. Jose Mourinho yeni kozu Diomande'yi en baştan sahaya sürdü ve Fildişi Sahili'li yıldız, Bernabeu'nun coşkusunu alevlendiren muhteşem bir golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Benzer şekilde Arda Güler de parlaklığını sürdürdü ve muhteşem bir golle bir büyük maça daha imza atarak, Barcelona karşısındaki El Clasico ile sona erecek kader belirleyici haftadan önce ilk 11'deki yerini hak ettiğini kanıtladı.

Ancak Türk yıldız, ilk yarıdaki tek bir pozisyonda kahramandan sanığa dönüştü ve Sevilla'nın oyuncusu Peque ile yaşadığı tartışmalı müdahalenin ardından, kendisine dirsek darbesi vurmuş gibi göründüğü için anında kırmızı kart talep eden Sevilla taraftarlarının öfkesini tutuşturdu.

Pozisyonun VAR odasından incelenmesi için oyun durdurulmasına rağmen, sürpriz şekilde hakem Mateu Busquets Ferrer saha kenarındaki ekrana gitmeye davet edilmedi. Herkesin şaşkınlığına yol açan bu durumun nedeni, net bir tekrar görüntüsünün gösterilmemesi ve tüm görüntülerin gerçekte ne olduğunu açıklamayan çok uzak açılardan olmasıydı.

Öfke dalgası karşısında Hakem Teknik Komitesi sessizliğini, gazeteci Hector Gonzalez'in "Cadena Ser" radyosundaki "Carrusel Canalla" programında aktardığı tartışmalı bir açıklamayla bozdu. Komite kaynakları, "VAR kameraları, televizyon yayın kameralarının aynısıdır" ve mevcut tüm görüntülerin incelendiğini belirtti.

Açıklamada şöyle denildi: "Müdahale edilmediyse, bunun nedeni şiddet içeren bir davranışa açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde işaret eden hiçbir kanıtın bulunmamasıdır." Böylece, video odasının tıpkı izleyiciler gibi pozisyonu tam olarak net bir şekilde göremediği dolaylı olarak kabul edilmiş oldu.

Bu gerekçe, "Carrusel Deportivo" programında öfkeyle patlayan hakem uzmanı Iturralde Gonzalez'i ikna etmedi. Gonzalez şunları söyledi: "Onu yüzüne mi vurdu, yoksa darbe ne kadar sertti, göremiyorum; görüntüler içler acısı. Eğer darbe göğse geldiyse ve aşırı bir güç yoksa, bu sarı karttır. Yüze gelmişse durum farklı; kırmızı kart olması için hafif olmaması yeterli."

Iturralde ateşli açıklamasını, sistemin tamamına yönelik sert bir saldırıyla noktaladı: "Yardımcı hakem ve dördüncü hakem, hakemin kör noktasını gözlemlemelidir, çünkü hakemin her yere bakan gözleri olamaz. Yönetim içler acısı; Bernabeu gibi bir stadyumda olası bir saldırıyı net bir görüntü olmadan izlemek de içler acısı."



