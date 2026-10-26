Mourinho'ya göre vatandaşı Joao Cancelo mutlaka kırmızı kart görmeliydi. Cancelo, Real Madrid'in kanat oyuncusu Yan Diomande'yi dripling sırasında durdurmaya çalışırken kramponunun tabanıyla oyuncunun baldırına bastı.

Mourinho, Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada, "Büyük bir rakibe karşı çocuklar için büyük bir galibiyet. Harika bir maç yöneten hakem vardı ama VAR, tüm maç üzerinde büyük etkisi olabilecek bir pozisyonda, 60. dakikada derin uykudaydı. Cancelo'nun yaptığı açık bir kırmızı kartlık fauldü!" dedi.

Real Madrid teknik direktörüne kesin bir dille karşı çıkmak zor. Diomande, rakibi Cancelo'dan sıyrılıyor ve Cancelo'nun sağ ayağı bir anlığına Fildişi Sahilli oyuncunun alt bacağına basıyor. Diomande hafifçe sendeleyip ardından koşmaya devam ediyor. Saha hakemi Juan Martinez Munuera oyunu devam ettirdikten sonra VAR'ın neden müdahale etmediği soru işareti. Sert faul nedeniyle kırmızı kart verilmesini destekleyen gerekçeler bulmak mümkün, ancak pozisyonun kesin olarak net olduğu söylenemez.

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Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki faulünü hatırlattı

Cancelo topa oynamaya çalışıyor ama biraz geç kalıyor. Zor ve net olmayan bir pozisyon. Temasın görüntüsü, yani krampon tabanının Diomande'nin alt bacağına, yaklaşık orta kısmına basması, kırmızı kartı destekliyor. Hareketin hızı ve şiddeti de görünüşe göre oldukça yüksek ve bu da kırmızı kartı haklı çıkarabilir. Ancak VAR, temasın Diomande'yi yere düşürmeye yetmeyecek kadar hafif görünmesi nedeniyle bu unsurlardan şüphe duymuş olabilir.

Bu ölçütü kesin olarak değerlendirmek de zor. Kırmızı kart için bu üç ölçütten ikisinin karşılanması gerekiyor. Video yardımcı hakem, müdahale etmek için bunlardan ikisinin ya da üçünün de yeterince karşılandığına ikna olmamış olabilir.

Pozisyon, Arjantin'in Cezayir'e karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında Lionel Messi'nin yaptığı ve çok tartışılan faulü hatırlattı. O dönemde eski üst düzey hakem Patrick Ittrich, MagentaTV'de tüm ölçütleri ve VAR'ın olası değerlendirme sürecini oldukça anlaşılır biçimde açıklamıştı.

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Real Madrid efsanesi Guti pozisyonu nasıl değerlendirdi?

Mourinho'ya bir Real Madrid efsanesinden de destek geldi. Guti, yayın platformu DAZN'da yorumcu olarak yaptığı değerlendirmede video yardımcı hakemin pozisyonu incelemesi gerektiğini savundu.

Real Madrid ile beş kez lig, üç kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan eski orta saha oyuncusu (49), müdahalenin sertliği nedeniyle pozisyonun kesinlikle incelenmesi gerektiğini düşündü; DAZN böyle yazdı.

Guti, "Video yardımcı hakemin müdahale etmemesini anlaşılmaz buluyorum" dedi.

Pozisyonun büyük bir yankı uyandırması beklenmiyor. Mourinho da takımının prestijli 2-1'lik galibiyetinin ardından tartışma çıkarmak istemedi. Cancelo'nun faulü sırasında Real Madrid 1-0 öndeydi. Konuk ekip, Camp Nou'daki son yarım saati sayısal üstünlükle oynamak yerine kısa süre sonra Raphinha'nın beraberlik golünü yedi. Son dakikalarda Kylian Mbappe galibiyet golünü atmasaydı Mourinho'nun nasıl tepki vereceğini kim bilebilir?

Bu yüzden yalnızca şunu söylemekle yetindi: "Harika maç, büyük galibiyet, çocuklar bunu hak etti."

Barcelona'da aldığı üç puanla Real Madrid, LaLiga zirvesindeki yarışı yeniden iyice kızıştırdı. Barca, sezonun ilk yenilgisine rağmen 27 puanla liderliğini sürdürürken onu 25 puanla Atletico ve 24 puanla Real Madrid takip ediyor.