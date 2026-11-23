İspanyol hakem Alejandro Hernández Hernández, Villarreal maçında Fermín López'e gösterdiği kırmızı kartın Katalan kulübünde büyük öfkeye yol açmasıyla Barcelona'da yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Üstelik bu olay, daha önce Hansi Flick ve oyuncularının itirazlarına neden olan hakem kararlarını akıllara getirdi.

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İspanyol gazetesi “Sport” , Hernández Hernández'in Flick döneminde Barcelona ile daha önce de sorunlar yaşadığını yazdı ve 2024-2025 sezonundaki El Clasico olayını hatırlattı. O dönemde Katalan ekibi La Liga şampiyonluğunu garantilemeye yaklaşmışken maçta geniş çaplı itirazlara yol açan hakem kararları verilmişti.

Barcelona uzatma dakikalarında Real Madrid karşısında 4-3 öndeyken Fermín López topu kapıp ceza sahasına doğru ilerledi ve sağ ayağıyla çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi.

Ancak hakem pozisyonu incelemesi için VAR tarafından monitöre çağrıldı. Bu durum oyuncuyu ve takım arkadaşlarını öfkelendirdi; özellikle de Barcelona'nın daha önceki bir pozisyonda Tchouameni'nin olası elle oynaması nedeniyle penaltı verilmesi yönündeki talepleri görmezden gelindikten sonra.

VAR incelemesi sırasında “Allah'a şükür” ifadesinin duyulduğuna dair haberlerin yayılmasıyla itirazlar daha da sertleşti ve VAR odasında neler konuşulduğuna ilişkin soru işaretleri doğdu.

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Barcelona oyuncuları kararlardan duydukları rahatsızlığı gizlemezken Flick de Villarreal maçının ardından düzenlenen basın toplantısında öfkesini dile getirdi ve takımının aynı hakemle daha önce de sorunlar yaşadığını vurguladı.

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Kriz sahadaki kararlarla da sınırlı kalmadı. Gazetenin aktardığına göre Fermín, duruma duyduğu öfkeyi dördüncü hakeme “Benimle uğraşma” diyerek dile getirdi; ancak gazete bunu hakem ekibine yönelik doğrudan bir hakaret olarak değerlendirmedi.

Oyuncu kırmızı kartın ardından sahayı hızla terk ederken karara sert tepki gösteren Flick de itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

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Barcelona, Fermín'in iki maç men cezası almasından endişe ediyor. Böyle bir ceza, oyuncunun La Liga'da Deportivo Alaves ve Atletico Madrid karşısında forma giymesini engelleyebilir.

Disiplin Kurulu'nun kararını çarşamba günü açıklaması beklenirken Katalan kulübü, cezadan memnun kalmaması halinde itiraz etme hakkını saklı tutuyor.

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Olay, Barcelona ile Hernández Hernández arasındaki geçmiş anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Gazete, 2016-2017 sezonunda Real Betis karşısında Jordi Alba'nın tartışmalı golünü de hatırlattı. O maçta kale çizgisini geçen top gol sayılmamıştı ve bu karar, o dönem kulübü öfkelendiren en ünlü hakem hatalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.