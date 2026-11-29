Barcelona'nın bugün, pazar günü İspanya Ligi kapsamında deplasmanda Deportivo La Coruña ile oynadığı maçta tartışmalı bir hakem kararı yaşandı.

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İlk yarının bitimine kısa süre kala Barcelona, Aubameyang'ın elle oynaması nedeniyle penaltı talep etti. Ancak hakem herhangi bir karar vermedi, video yardımcı hakem de pozisyona müdahale etmedi.

Hakem kararları üzerine uzmanlaşmış "Archivo VAR" ise şu yorumu yaptı: "Video teknolojisi (VAR), Deportivo La Coruña-Barcelona maçında sorumluluktan elini yıkadı."

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Kolu vücuduna çok yakın olan Aubameyang, kolunu açıkça topun gidiş yoluna doğru açtı. Bu bir penaltı."

Archivo VAR, şöyle devam etti: "Söz konusu olan, topun gidiş yönüne doğru hareket eden bir elle oynama. Dolayısıyla cezalandırılması gerekiyor."

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Barcelona, iki takımın bu akşam İspanya Ligi'nin 14. haftası kapsamında Riazor Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını, Dani Olmo'nun kafa golüyle Katalan ekibinin ikinci golünü kaydetmesinin ardından Deportivo La Coruña karşısında 2-1 önde tamamladı.