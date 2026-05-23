Van Polen, uzatmalarda Mühren'in golünü geçersiz saymasının ardından Van der Eijk'e sert çıktı

FC Volendam - Willem II arasındaki yükselme ve düşme play-off finallerinin ardından Bram van Polen, Sander van der Eijk'e yönelik eleştirilerde bulundu. ESPN yorumcusu, Kras Stadyumu'nda oynanan final maçının uzatma dakikalarında Robert Mühren'in attığı golün geçersiz sayılmaması gerektiğini düşünüyor.

Kariyerini sonlandıran Mühren, yakın mesafeden golü attı ve Volendam'ı Vriendeloterij Eredivisie'de tutacak gibi görünüyordu. Ancak Van der Eijk, Yannick Leliendal'ın kısa süre önce rakip oyuncu Gijs Besselink'in ayağına basmış olması nedeniyle 2-2'yi geçersiz saydı.

Maçtan sonra muhabir Pascal Kamperman, Van Polen'e Van der Eijk'in doğru kararı verip vermediğini sordu. Eski sağ bek, ilk yarıda Willem II'nin 0-2'lik golünü örnek gösterdi; o pozisyonda Finn Stam, Gibson Yah'ın yüzüne hafifçe dokunmuş ve ardından golü atmıştı.

"Hemen Willem II'nin 0-2'lik golünü hatırladım," diye iç geçiren Van Polen, Willem II'nin penaltı atışları sonucu yükselmesini izlemişti. "Bunun bir faul olduğunu gerçekten anlıyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum: o zaman bunu da devam ettir. Hemen düdük çalarak her iki tarafın da önüne geçebilir. O zaman maçtan sonra hiçbir tartışma çıkmaz. Van der Eijk bu davranışıyla kendine haksızlık ediyor."

Kamperman, Van Polen'e Leliendal'ın yaptığı hareketin gerçek bir faul olup olmadığını bir kez daha soruyor. "Bence bu pozisyon iptal edilmemeliydi, hayır. Çok yazık oldu. Bence FC Volendam, hakemin desteğini hiç alamadı. Kesinlikle alamadı," diyerek Van Polen, Volendam'daki hakem performansına ilişkin analizini sonlandırıyor.

Penaltı atışlarında Volendam adına Nordin Bukala penaltısını kaçırırken, Willem II tüm atışlarını gole çevirdi. Böylece Tilburg ekibi gelecek sezon yine en üst ligde mücadele edecek. Ev sahibi takım ise Keuken Kampioen Divisie'ye düşecek.