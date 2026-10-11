Bram van Polen, Goedemorgen Eredivisie programında Luciano Valente’ye övgüler yağdırdı. Yorumcuya göre orta saha ve hücum oyuncusu, şu anda Giovanni van Bronckhorst’un takımındaki en önemli isim.

"Feyenoord her hücuma çıktığında topu Valente’ye vermelerini umuyorum. Gerçekten, lütfen versinler. Öyle güzel paslar atıyor ki üstelik bunu çok kolaymış gibi gösteriyor. Takım olarak bu sayede çoğu zaman üzerinizdeki baskıdan kurtuluyorsunuz. Bunu izlemekten büyük keyif alıyorum" diyen Van Polen, Feyenoordlu oyuncuya övgüler yağdırdı.

Van Polen ardından Valente’nin AZ karşısında 2-0 kazanılan önemli maçtaki öne çıkan anlarını gösterdi. "Bu, hafta sonunun en iyi pası olabilir. Böyle bir pası izlemek için beni uykumdan uyandırabilirsiniz. Hollanda Milli Takımı’nda böyle paslar görmüyorsunuz."

Eski savunma oyuncusu, Valente’yi Hollanda Milli Takımı’na geri dönen Joey Veerman ile karşılaştırdı. "O da böyle paslar verebilir ama Veerman bunları genellikle havadan atıyor. Valente ise böyle yerden, sahanın ortasından atıyor. Bunu izlemekten çok keyif alıyorum."

Van Polen, Valente’nin sol kanatta daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor. "Bu özgürlük ona çok iyi geliyor. Valente bu rolü nasıl oynayacağını ve ne zaman nerede bulunması gerektiğini çok iyi biliyor. Onun bu rolü oynama biçimi Feyenoord’u çok dinamik hâle getiriyor. Sol kanattaki rolünü böyle oynaması gerçekten önemli bir katkı."

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Valente, AZ karşısında sol kanatta 90 dakika oynadı ancak gol atamadı. Buna rağmen Feyenoord maçı 2-0 kazandı ve Rotterdam ekibi liderliğini sürdürüyor.