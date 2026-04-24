Van Persie sert bir şekilde eleştirildi: "Feyenoord'da ona sırtından bıçak sapladı"

Chris Woerts, Feyenoord'un teknik ve genel direktörü Dennis te Kloese'nin yaklaşan ayrılışı konusunda oldukça kesin konuşuyor. Spor pazarlamacısına göre, ayrılacak olan yöneticiye teknik direktör Robin van Persie hiç de yardımcı olmamış.

Johan Derksen, Vandaag Inside programında Te Kloese'nin yaptığı en büyük hatanın ne olduğunu analiz ediyor. ''O, belirli bir teknik direktörü istemediği halde başarısız bir teknik direktörün sözlerine kulak vermiş. Van Persie'ye şöyle demeliydi: 'Sen geçici bir isimsin ve o teknik direktör olacak'. O nasıl çalışacağına kendisi karar verir, sen sadece antrenman yapmalısın.''

Woerts, Van Persie'nin Kees van Wonderen ile yaptığı görüşmelerdeki tavrıyla övgüye değer olmadığını söyleyerek bu konuya değiniyor. Eski defans oyuncusu, De Kuip'te teknik direktör olmak için aday gösterilmişti, ancak sonunda bu göreve getirilmedi.

"Van Persie bir hata daha yapıyor, çünkü her zaman Te Kloese tarafından korunuyor. Her koşulda. Ve sonra Te Kloese, Van Persie'den Van Wonderen'i desteklemesini istiyor. Peki Van Persie ne yapıyor? Onu reddediyor. Bu, Te Kloese'nin sırtına bıçak saplamak demek," diyor hayal kırıklığına uğramış Woerts.

René van der Gijp, Van Persie'nin Te Kloese'yi "ciddiye almadığı" sonucuna varıyor. "Hayır, hayır," diye onaylıyor Woerts, aynı zamanda Feyenoord direktörünün yabancı kulüpler tarafından arandığını da belirtiyor.

"İngiltere, İspanya ve İtalya'dan teklifler alıyor. Geçen yıl Te Kloese, Tottenham Hotspur'u reddetmişti. İşe yarayacak," diyor bilgili spor pazarlamacısı.