Van Persie'nin kovulmasının ardından Rigaux, Feyenoord efsanesinden destek gördü

Jan Boskamp, Robin van Persie'nin Feyenoord'dan gönderileceğini artık beklemiyordu. Öte yandan, emekli teknik direktör, Rotterdam kulübünün kısa süre önce atanan teknik direktörü Dévy Rigaux'nun kararlılığını övüyor.

Boskamp Salı günü Radio Rijnmond'a verdiği röportajda, "Bunu hiç beklemiyordum" dedi. "Van Persie zaten transferlerle uğraşıyordu, sonra Rigaux'nun basın toplantısını dinlediniz. O zaman ne olup bittiğini kendiniz de anlarsınız."

Belçikalı teknik direktör, geçen hafta bir basın toplantısında artık ayrılmış olan teknik direktöre açıkça destek vermeyi reddetti. Bir hafta bile geçmeden, o ve genel müdür Robert Eenhoorn bir değerlendirme sonrasında yeni bir baş antrenörün gerekli olduğu sonucuna vardılar.

Boskamp, Club Brugge kökenli Rigaux'nun bu kararını özellikle cesur buluyor. ''Böylesine sert kararlar alması... Umarım bu şekilde devam eder. Van Persie hedefi tutturdu. Ama Feyenoord gibi bir kulüpten daha fazlasını bekleyebilirsiniz.''

Boskamp'a göre, Van Persie'nin çeşitli tercihleri ve oyuncu grubunun ona olan güven eksikliği, Feyenoord'da onun sonunu hazırladı. "Sezon başında şampiyonluktan bahsediyorduk. O zaman yedi ya da sekiz puan öndeydik," diye hatırlatıyor Feyenoord taraftarı.

"Sonra tüm o çılgın kararlar yüzünden her şey tamamen çöktü," diye hayıflanıyor Boskamp. "Van Persie yüzünden çok sayıda oyuncu ayrıldı. Oyuncular senin tarafında değilse, işin biter."