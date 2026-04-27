"Van Persie'nin Feyenoord'da biraz çığırından çıktığını düşünüyorum"

ESPN, bu Pazartesi "Bellen met..." köşesinde Kees Luijckx ile sohbet ediyor. Eskiden defans oyuncusu olan ve şu anda Hollanda'daki maçlarda yorumcu olarak görev yapan Luijckx, Feyenoord'un yaşadığı çalkantılı sezon hakkında görüşlerini paylaşıyor.

"Te Kloese ayrılıyor. Bu, ilgili kişiler için yine konuşması zor bir konu olduğu ortaya çıkıyor. Kulübün tepesinde bir mücadele yaşanıyor ve dışarıdan bakanlar için tam olarak neler olup bittiğini anlamak zor," diyen Luijckx, Feyenoord'daki durumu tam olarak yorumlamakta zorlanıyor.

Eski defans oyuncusu, Pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında Dirk Kuijt'in Feyenoord hakkında mantıklı şeyler söylediğini duydu. ''Orada çalışmanın ne kadar zor olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlattı.'' FC Dordrecht'in şu anki teknik direktörü, bir süre Rotterdam-Zuid'da gençlik antrenörü olarak çalışmış ve baş antrenör adayı gibi görünüyordu. Ancak bu planın hiçbir sonuç vermedi.

Feyenoord, Robin van Persie'nin liderliğinde ikinci sıra ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ediyor. "Ama belki de bundan sonra artık yeter diye düşünecektir. Elbette bu sezon, özellikle soyunma odasındaki hiyerarşi konusunda birkaç bariz hata yaptı. Ancak bence çok sıkı çalışıyor ve genel olarak durumu iyi ifade edebiliyor."

Luijckx'e göre Van Persie dürüst bir teknik direktör. ''O bir politikacı değil. Kulüpte çok uzun saatler geçiriyor gibi görünüyor, ama son zamanlarda biraz aşırıya kaçtığı izlenimini edindim.''

Van Persie, kendi ifadesine göre Feyenoord'dan ayrılmaya niyetli değil. 42 yaşındaki teknik direktörün De Kuip'te 30 Haziran 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi var.