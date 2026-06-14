Robin van Persie geçen hafta Feyenoord'dan kovuldu. De Telegraaf'a verdiği röportajda Ayase Ueda, Feyenoord teknik direktörünün sonunda kovulduğu zorlu sezonu değerlendirdi. Forvet, sezon boyunca Van Persie üzerindeki baskının arttığını fark etti ve bu sorumluluğun kendisi için de giderek daha ağır bir yük haline geldiğini hissetti.

Van Persie geçen sezon Ueda'ya büyük güven verdi ve bu güven karşılığını verdi. 25 golle Japon oyuncu Eredivisie'nin gol kralı oldu. "Bu benim şimdiye kadarki en güçlü sezonumdu. Neden böyle bir sezon geçirdiğimi tam olarak söyleyemem, ancak Watanabe'nin varlığının kesinlikle bunda payı var," dedi forvet.

Yine de Ueda, Eredivisie sezonuna karışık duygularla bakıyor. “Kişisel olarak gol kralı olduğum için mutluyum, ancak takım olarak şampiyon olamadık ve bu benim için en ağır basan şey.”

27 yaşındaki Japon oyuncu, Feyenoord taraftarlarına da seslendi. “Bu sezon Feyenoord ile gerçekten zor bir dönem geçirdik. Bunun için kesinlikle üzgünüm.”

Sezon boyunca Ueda, Van Persie'nin eleştirilerin hedefinde olduğunu fark etti. Bu nedenle forvet, tüm zorluklara rağmen Feyenoord'un sonunda ikinci sırada bitirmesinden dolayı rahatladı.

“Özellikle kendime bir baskı hissettim, çünkü teknik direktör bana büyük güven verdi. Bu yüzden onun için çok iyi performans göstermek istedim ve yine de ikinci sırada bitirdiğimiz için mutluyum,” diyor Ueda, Watanabe’nin ardından Van Persie’nin ayrılışına ilişkin yorumunda.

Japonya'nın Dünya Kupası şansı

Pazar akşamı Ueda ve Watanabe, AT&T Stadyumu'nda Japonya formasıyla Hollanda milli takımıyla karşı karşıya gelecek. İkili, Dünya Kupası'na büyük güven duyuyor. “Dünya şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Kesinlikle şansımız olduğunu düşünüyoruz. Yurtdışında yüksek seviyede oynayan birçok oyuncumuz var, takımımızın seviyesini biliyoruz ve sadece büyük bir güven duyuyoruz,” diyor Watanabe.