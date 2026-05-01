Van Persie hayranlık duyuyor ve Feyenoord'lu oyuncunun Avrupa'nın zirvesine ulaşacağını öngörüyor

Robin van Persie, Feyenoord'da Givairo Read'in gelişiminden oldukça memnun. Rotterdam ekibinin teknik direktörü, bu sağ bek oyuncusunun zamanla Avrupa'nın zirvesine çıkabileceğine bile inanıyor.

Van Persie, pazar günü Fortuna Sittard ile oynanacak deplasman maçı öncesinde cuma günü düzenlenen basın toplantısında, henüz 19 yaşındaki kanat bekinden ayrıntılı olarak bahsetti. "Herkes onun hakkında ne düşündüğümü biliyor," diyerek Read hakkındaki analizine başlayan teknik direktör, şöyle devam etti:

"Onunla uzun süredir tanışıyoruz ve bence o, her zaman kendin kalmanın güzel bir örneği. Ne olursa olsun ve oyuncu olarak ne kadar başarılı olursa olsun, bu onun kişiliğini hiç etkilemiyor," diyen Van Persie, oyuncunun kişiliğinden çok memnun.

Van Persie, üç yıl önceki Read ile şimdiki Read arasında bir fark görmüyor. "Bunu görmek hoşuma gidiyor," diyor teknik direktör, ancak sağ bek oyuncunun Pazar günü Fortuna deplasmanında sahaya çıkıp çıkmayacağından henüz emin değil.

Van Persie'ye göre Read, saha içinde ve dışında en üst seviyeye ulaşmak için gerekli tüm özelliklere sahip. "Yıllar boyunca, bazı oyuncuların statü, para veya ilgi nedeniyle davranışlarının değiştiğini gördüm."

Hemen ekleyelim: "Givi kesinlikle böyle davranmıyor ve oyuncu olarak da çok iyi adımlar atıyor. O harika bir oyuncu ve bence bu adımı atabilir," dedi umut dolu Van Persie.

Read'in Feyenoord ile üç sezonluk sözleşmesi var. Bayern Münih, bu sağ bek oyuncusunu büyük bir ilgiyle takip ediyor, ancak Alman dev kulüp, şu an için 30 milyon euro olduğu söylenen transfer ücretini karşılamayı reddediyor.