Van Persie hakkındaki iddia anında çürütüldü: "O bunu hiç de iyi yapmadı"

Wim Kieft, Pazartesi günü yayınlanan KieftJansenEgmondGijp podcast'inde Robin van Persie'ye övgüde bulundu. Feyenoord'un teknik direktörü, Pazar günü AZ ile oynanan iç saha maçında iyi bir izlenim bıraktı.

"Van Persie'nin sahada iyi koştuğunu düşündüm. Ayrıca rahatlamış görünüyordu," diyen Kieft, Feyenoord'un Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı kesinleştirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını ima etti.

"Dick Advocaat'ın gelmesine kızgın ya da kırgın değil. Bu çok doğal bir şey. O da bu konuyu hiç gündeme getirmiyor. Ve büyük olasılıkla Van Persie gelecek yıl da orada olacak," diyor Haarlemli analist, Van Persie'nin Feyenoord'un baş antrenörü olarak kalacağını öngörüyor.

"Bence imaj ve karizma açısından iyi iş çıkardı," diye masadaki Rob Jansen de katılıyor. Sunucu Michel van Egmond ise buna tamamen karşı çıkıyor. "Hayır, dostum. Van Persie imaj açısından pek de iyi iş çıkarmadı."

"Kişisel tavırları mükemmel," diyor Jansen, Feyenoord teknik direktörü hakkındaki görüşünü savunuyor. "Dennis te Kloese ile çok yakın olması da onun son jesti olarak gösterilebilir."

"Te Kloese profesyonel ve deneyimli olsa da, o seviyede eleştiri almak hoş bir şey değildir. Çok az insan buna dayanabilir. Te Kloese'nin duygularını göstermesi de bunun bir yansımasıdır. Ve seyirciler de buna karşılık verdi. Bunu ona içtenlikle diliyorum," diyor Jansen, Feyenoord - AZ maçının ardından yaşanan olaylara bakarak.

"Çok uzun sürdü, rahatlama çok büyük," dedi duygusal Te Kloese, ESPN'de gözyaşlarını tutmaya çalışırken. "Zor bir yıl oldu."