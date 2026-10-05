Van Persie, görevden alınmasından bu yana verdiği ilk röportajda Feyenoord hakkında hiçbir şey söylemedi

Robin van Persie, Flashscore'a verdiği kapsamlı röportajda diğer konuların yanı sıra oyunculuk geçmişi ve teknik direktörlük mesleği hakkında da konuştu. Eski golcü, dikkat çekici biçimde geçen yaz Feyenoord'dan ayrılığı hakkında ise konuşmadı.

Van Persie ilk olarak, kendisini hangi futbol anlayışlarının cezbettiği sorusuna yanıt verdi. "Futbolda farklı yaklaşımlar beni büyülüyor. Oyuncuyken daha çok belli prensiplere dayanan bir anlayışım vardı, ancak teknik direktör olarak edindiğim deneyim bana oyuna daha geniş bir perspektiften bakmayı öğretti. Günümüzde hem geçişlerde yıldırım hızıyla etkili olan bir takımı takdir edebiliyorum hem de topa sahip olarak ve geriden oyun kurarak bir maça hükmedebilen bir ekibi."

Takımı olmayan teknik adama daha sonra bir dönem "futbol sanattır" dediği hatırlatıldı. Bu çerçevede Van Persie, kariyerindeki en güzel golleri sıraladı. "Elbette İspanya'ya attığım gol, o kafa vuruşu. Kulüp düzeyinde ise Arsenal formasıyla Charlton Athletic'e ve Manchester United formasıyla Aston Villa'ya attığım voleler." Aston Villa'ya attığı vole, bu arada, Manchester United'ın 2013'te Old Trafford'da oynadığı şampiyonluk maçında gelmişti.

Van Persie hemen ardından şunu ekledi: "Ama benim için en önemli olanlar tam olarak o anlar değil. Daha çok o anların öncesinde yaşananlar önemli, çünkü sahada olan biteni herkes görüyor. Çoğu insan sadece güzel anları görüyor ama benim için asıl önemli olan sıkı çalışma, didinmek, kimse bakmazken yaptıkların. Ve bu, benim için tek bir özel golden daha önemli."

Arsenal ve Manchester United'ın eski yıldızı, Premier League yıllarında birçok üst düzey savunmacıyla karşılaştı. Rotterdamlı futbolcu, dört savunmacıya karşı neredeyse her zaman zorlandı. "John Terry, Thiago Silva, Rio Ferdinand ve Nemanja Vidic en çok zorlandığım oyunculardı."

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Van Persie, profesyonel futbolcu hayatının karanlık yüzünü de biliyor. Birden fazla kez sakatlık yaşadı, ancak her seferinde geri dönmeyi başardı. "Bazı dönemleri atlatabilmek için güce, sabra ve hepsinden önemlisi pes etmeden yeniden ayağa kalkabilme yeteneğine ihtiyacınız var. Bu anlara, kazandığım kupalardan bile daha fazla değer veriyorum ve o anlarda yanımda olan insanları hatırlamayı da öyle."

"Buna çok değer veriyorum, çünkü en iyi halinizdeyken ve her şey yolunda giderken çevrenizde insanların olması kolaydır. O zaman herkes aşağı yukarı sizin adınıza mutludur. Ama zorlandığınızda kim yanınızdadır? O zaman kim sadık kalır?", diyerek kendi kendine sordu Van Persie.