Van Persie, Feyenoord'un genç yetenekleri hakkında övgü dolu sözler sarf etti; bunlardan biri pazar günkü kadroda yer alacak gibi görünüyor

Geçtiğimiz milli maç haftasında Feyenoord'da çeşitli genç oyuncular, Feyenoord'un A takımının antrenmanlarına katıldı. Robin van Persie, bu iki yeteneğin Rotterdam ekibinin antrenman sahasında sergilediği performanstan oldukça memnun.

Pazar günü takımıyla FC Volendam'a karşı maça çıkacak olan Van Persie, Cuma günü De Kuip'te düzenlenen basın toplantısında, "Geçen hafta birçok oyuncu milli takımlarında olduğu için küçük bir grupla antrenman yaptık" dedi.

"Böylece genç oyunculara şans veriyoruz. Bu da oldukça keyifli," diye devam etti Feyenoord'un baş antrenörü. "İkisi de çok iyi performans gösterdi ve bugün (Cuma, ed.) antrenmana katıldı. Bunlar Jivayno Zinhagel ve Ilia Grootfaam'dı. Bu durum futbolsever kalbimi gerçekten ısıtıyor."

Van Persie, antrenman haftasının sonunda bu ikilinin varlığının oyuncu grubu üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti. “İyi genç oyuncular taze ve saf. Mümkün olduğunu düşündükleri anda harekete geçerler. Bu da diğer oyunculara olumlu yansıyor.”

"Grootfaam ve Zinhagel'in ne kadar özgürce futbol oynadığını görünce, bu mantıklı geliyor. Henüz pek bir şey yaşamamışlar ve futbola çok saf bir bakış açısıyla bakıyorlar. Bu, daha yaşlı oyuncuları da tetikliyor ve bunun ortaya çıktığını gördünüz," dedi memnuniyetini dile getiren Van Persie.

Grootfaam (16), ofansif orta saha ve kanat forveti olarak oynayabiliyor. Feyenoord Gençlik Gözlemcisi'ne göre, Ajax geçmişi olan bu yetenekli oyuncu, Pazar günü Feyenoord'un maç kadrosunda yer alacak.

Zinhagel de 16 yaşında ve çoğunlukla sağ ayaklı sol kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Oynadığı takımlar çoğunlukla Feyenoord U19 ve U21. Grootfaam gibi Zinhagel'in de Ajax geçmişi var, ancak bu forvet aynı zamanda Sparta Rotterdam forması da giydi.