Van Persie, Feyenoord'dan kovulmasının hemen ardından son derece dikkat çekici bir mesaj yayınladı

Robin van Persie, şaşkınlık yarattı. Feyenoord'dan kovulan teknik direktör, haberin duyulmasından hemen sonra X'te oldukça uzun bir mesaj paylaştı, ancak kovulduğu konusuna hiç değinmedi.

Pazar akşamı Rotterdam kulübü, Van Persie'nin önümüzdeki sezon De Kuip'te takımın başında olmayacağını duyurdu.

Böylece bir buçuk yıllık görev süresi sona ermiş oldu. Kulüp, resmi kanallar aracılığıyla Van Persie'ye kulübün baş antrenörü olarak görev yaptığı süre boyunca teşekkür etti.

Haberin duyulmasından hemen sonra Van Persie, X'te uzun bir mesaj yayınladı. Ancak mesaj, VDL Maassluis'teki RvP Turnuvası hakkındaydı.

Van Persie, "Ne hafta sonu ama. Heyecan verici maçlar, güzel goller, eğlence, tutku ve sportmenlikle dolu iki harika futbol günü" diye başlıyor.

"Her şeyden öte, çocukların gülen yüzlerini görmekten büyük keyif aldım. Futbol, anılar yaratmak ve takım arkadaşlarıyla birlikte sevinç çığlıkları atmaktır."

"Bu turnuvaya katkıda bulunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm takımlara, antrenörlere, aile üyelerine, gönüllülere, hakemlere ve taraftarlara: adanmışlığınız ve coşkunuz çok takdir ediliyor," diye bitiriyor.