İkinci sıradaki Feyenoord, Pazar günü takipçisi ve üçüncü sıradaki NEC'i konuk edecek. Robin van Persie, De Goffert'te maça hangi 11 oyuncuyla başlayacağını belirledi. Vriendenloterij Eredivisie'deki bu önemli karşılaşma saat 14:30'da başlayacak.

Kaptan Timon Wellenreuther, Rotterdam ekibinin kalesini koruyacak. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld ve Jordan Lotomba, Vriendenloterij Eredivisie'deki bu önemli maçta Feyenoord'un savunmasını oluşturacak. Jordan Bos, Rotterdam ekibinin maç kadrosunda yer almazken, Gernot Trauner uzun bir aradan sonra ilk kez yedek kulübesinde yer alacak.

Oussama Targhalline, Luciano Valente ve Jakub Moder, Van Persie'nin takımının orta sahasını oluşturuyor. In-beom Hwang ve Sem Steijn, sakatlıkları nedeniyle hala kadroda yer almıyor.

Geçen hafta FC Volendam maçında forma giyemeyen Anis Hadj Moussa, NEC maçında ilk 11'de yer alacak kadar formda. Kısa süre önce De Kuip'te sözleşmesini uzatan Tobias van den Elshout, Feyenoord'da sol kanat olarak ilk kez ilk 11'de yer alacak. 22 golle Eredivisie'nin gol kralı olan Ayase Ueda, Feyenoord'un hücum lideri. Raheem Sterling yedek kulübesinde.

NEC kadrosu: Cretazz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Lebreton; Linssen

Feyenoord kadrosu: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Lotomba; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.