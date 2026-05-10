Van Persie, Feyenoord'da Raheem Sterling'i yine es geçti ve oyuncuyu kenara itti

Feyenoord, Pazar günü AZ ile oynayacağı iç saha maçında Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı kesin olarak garantilemeyi umuyor. Robin van Persie, De Kuip'teki bu önemli maç öncesinde pek bir endişe duymuyor ve Rotterdam ekibinin kadrosunu maç formuna yazmış durumda.

Givairo Read bir süredir forma giyiyor olsa da, Van Persie sağ bek pozisyonunda Mats Deijl'i tercih ediyor. Sol bek pozisyonunda Jordan Bos değil, Jordan Lotomba yer alırken, Gernot Trauner ve Tsuyoshi Watanabe Rotterdam ekibinin stoperleri olacak.

Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld ve Luciano Valente, kupa şampiyonunun ziyaretine karşı Feyenoord'un orta saha oyuncuları olacak. Van Persie, orta sahada başka pek seçeneği olmadığı için Sem Steijn'i yedek olarak kullanabilir.

Anis Hadj Moussa, sağ kanattan Eredivisie'nin en golcü oyuncusu Ayase Ueda'ya paslar atacak. Takımdan ayrılacak olan Raheem Sterling, geçtiğimiz haftalarda Van Persie tarafından kadro dışı bırakılmıştı ve bu kez sol kanat pozisyonunda Bos'a yer vermek zorunda kalacak.

Feyenoord kadrosu: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Lotomba; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Bos

AZ kadrosu: Owusu-Oduro; Dijkstra, Penetra, Goes, De Wit; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Daal, Parrot, Jensen.