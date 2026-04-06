"Van Persie, bu oyun ve bu sonuçlarla başka herhangi bir Eredivisie kulübünde kovulmuş olurdu"

Robin van Persie, bu performans ve sonuçlarla başka herhangi bir Eredivisie kulübünde çoktan kovulmuş olurdu. Voetbalzone’da her gün Hollanda’nın önde gelen kulüpleriyle ilgili üç tezi tartışıyoruz. Ayrıca, geleneksel ilk üçün dışındaki takımlara da düzenli olarak yer veriyoruz. Feyenoord teknik direktörü Van Persie, kulüp yönetiminin gözünde fazla krediye sahip mi, yoksa oyuncular onu yüzüstü mü bırakıyor? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın!

Feyenoord, FC Volendam'a karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan 0-0 beraberliğin ardından da Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırada yer alıyor. Rotterdam ekibi, hem savunma hem de hücum açısından yine beklentilerin altında bir performans sergiledi. Raheem Sterling, Feyenoord formasıyla bir kez daha hayal kırıklığı yarattı ve 22 golle gol kralı olan Ayase Ueda da balıkçı köyünde fark yaratamadı. Tüm bunlar, gelecek hafta üçüncü sıradaki NEC ile oynanacak zirve maçına daha da fazla baskı yaratıyor.

Van Persie, vasat performansın ardından oyuncularını açıkça eleştirmeyi reddetti. Rotterdamlı teknik direktör, özellikle ve dikkat çekici bir alaycılıkla VAR'a yöneldi. Van Persie, Gonçalo Borges ve Ueda ile ilgili penaltı kararlarında açıkça rahatsızlık duyuyordu. "VAR bugün oradaydı, değil mi? Gerçekten oradılar mı? Oh, tamam. Eh, orada olduklarını bilmek güzel," dedi Volendam'da düzenlenen basın toplantısında alaycı bir tonla.

Van Persie, cesur Volendam karşısında kanat forvetleri olarak hiç etkileyici bir performans sergileyemeyen Sterling ve Borges hakkında tek kelime etmedi. Son dakikalarda bariz bir şekilde tuzağa düşürülen ve şans eseri kaleci Timon Wellenreuther'in kurtardığı Mats Deijl hakkında da bir şey söylemedi. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın nihai Dünya Kupası kadrosu için gözünde olan Luciano Valente, Van Persie'yi Eredivisie'nin alt sıralarında yer alan takıma karşı galip gelen bir teknik direktör yapamadı. Sadece bir puan ve ikinci sıranın ciddi şekilde tehlike altında olduğu gerçeği.

Zorlu sezon

Van Persie için zaten zorluklarla dolu bir sezon oldu. Her şey kaptanlık konusundaki tartışmalarla başladı. Şu anda Olympique Marseille'ye transfer olan Quinten Timber kısa sürede kaptanlık pazubandını kaybetti ve Sem Steijn de De Kuip'te kaptanlık görevinden alındı. Ocak ayından bu yana kaptanlık pazubandını Wellenreuther takıyor, ancak bu durum Feyenoord'da sükuneti geri getirmedi. Van Persie, Eredivisie ve Avrupa Ligi'ndeki kötü sonuçlar ve bazı oyuncuların eleştirileri üzerine kovulacak gibi görünüyordu. Teknik direktör Dennis te Kloese ile gerekli görüşmeler yapıldı; te Kloese, teknik direktörü kovmayı reddetti ve daha önce Giovanni van Bronckhorst'a zor bir dönemde yardımcı olan Dick Advocaat'ı danışman olarak atayarak bir çözüm buldu.

Rijnmond'un spor programında, pazartesi günü kötü giden Feyenoord'a acımasızca yüklendi. "Feyenoord'da inisiyatif eksikliği var ve bunun bununla ilgisi var. Her yönden, bu takımın kendine güveni olmadığını görebilirsiniz. Korku gözle görülür," diyen eski forvet Harry van der Laan, Advocaat'ın şimdilik pek bir katkı sağlamadığını düşünüyor. "O defansif düşünen bir teknik direktör ve bunu sahada da görebiliyorsunuz. Feyenoord sıfırda iyi oynuyor, ancak elde ettiğiniz birkaç fırsatı mutlaka gole çevirmelisiniz."

Van der Laan, Feyenoord'un bir üst düzey kulüp olarak Volendam gibi alt sıralarda yer alan takımlara karşı çok daha dominant olması gerektiğini düşünüyor. "Büyük bir kulüp olarak Volendam'a gidiyorsanız, tamamen dominant olmanız ve kontra atak anlarına dikkat etmeniz gerekir. Eşit bir maçtı ve bu beni endişelendiriyor. Her zaman puan kaybedebilirsiniz, ama şu anda bunun nedeni çok daha iyi olmamanızdır," diyor analist. Ali Boussaboun da şu eklemeyi yapıyor: "En büyük sorun yaratıcılık eksikliği. Sahanın son üçte birinde rakibini kolayca geçebilecek oyuncularınız yok."

Kritik haftalar

Sezonun en önemli aşamasında Feyenoord'u bir an önce futbol oynamaya alıştırmak Van Persie'ye düşüyor. NEC ve FC Twente formda ve ikinci sıradaki takımı yakından takip ediyorlar. Van Persie ve ekibinin önünde, üç deplasman maçı ve 10 Mayıs'ta kupa finalisti AZ'nin De Kuip'e yapacağı ziyaret dahil olmak üzere beş maç daha var. Van Persie genç bir teknik direktör ve şimdilik Rotterdam-Zuid'daki kulüp yönetiminin güvenini kazanmış durumda. Ancak Feyenoord bu sezonun son aşamasını dramatik bir şekilde geçirip Şampiyonlar Ligi biletini yine de kaçırırsa, bu durum tamamen tersine dönebilir.

