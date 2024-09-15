Van Persie: 9-1'lik mağlubiyet, Manchester United’a karşı 8-2’lik yenilgiyi hatırlattı

Heerenveen teknik direktörü Robin van Persie, takımının AZ Alkmaar'a 9-1 yenilmesinin ardından ağır yenilgiyi değerlendirdi.

Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, takımının AZ Alkmaar karşısında aldığı 9-1’lik ağır mağlubiyetin ardından, bu sonucun kendisine 2011 yılında Arsenal formasıyla Manchester United’a karşı yaşadığı 8-2’lik yenilgiyi hatırlattığını belirtti. 41 yaşındaki van Persie, bu tür zorlu anların futbolcuların gelişiminde önemli olduğunu vurguladı.

Van Persie, 2011-12 Premier Lig sezonunda Arsenal kaptanı olarak Old Trafford’da alınan 8-2'lik yenilginin, futbolculuk kariyerinde zorlayıcı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Ancak bu tarz mağlubiyetlerin futbolcuların gelişimi için bir öğrenme fırsatı sunduğunu da ekledi. "Bunlar futbolun bir parçası. Böyle anlarda kendinle ve takımınla gurur duymaya devam etmelisin" diyen van Persie, takımını zor zamanlarda bile kendi oyun felsefelerine sadık kalmaya teşvik etti.

Kendi oyunundan taviz vermeyecek

Heerenveen, bu mağlubiyetle tarihinin en ağır yenilgisini almış oldu. Ancak van Persie, özellikle ilk yarıda takımının iyi oynadığını ve devreye 2-1 geride girmelerine rağmen ikinci yarıda birkaç hızlı gol yediklerini belirtirken, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci goller hızlı geldi ve bu AZ için ateşe benzin oldu" dedi.

Van Persie, takımının yaşadığı bu büyük yenilgiye rağmen saldırgan oyun tarzından vazgeçmeyeceğini belirtirken, "Zor zamanlarda bile, çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışmamız önemli. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz" diyerek takımına olan inancını vurguladı.

Heerenveen, bir sonraki Eredivisie maçında FC Twente ile karşılaşacak.